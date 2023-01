L'olio motore è uno dei principali lubrificanti che svolgono un ruolo importante nel ciclo di combustione. Ecco come distinguere le varie tipologie.

I tipi di olio motore sono diversi e hanno delle funzioni specifiche. Gli oli motore hanno diverse gradazioni. La SAE li ha classificati in base alla loro viscosità. La viscosità è la quantità che esprime l’attrito interno del fluido. I diversi oli motore hanno viscosità diverse a temperatura ambiente.

Inoltre, reagiscono in modo diverso alle variazioni di temperatura.

I tipi di olio motore: le gradazioni

Cosa significa 20W-40 nell’olio motore? La gradazione dell’olio motore si presenta sotto forma di codice alfanumerico. Vediamo il significato di ciascun carattere che compone il codice:

Il primo numero è seguito da una “W”. In questo caso la W sta per Winter e rappresenta la reazione dell’olio a un avviamento a freddo.

In parole povere, il numero che precede la W rappresenta il parametro. Ci dice come l’olio scorrerà in condizioni di freddo.

Più piccolo è il numero, migliore sarà il flusso. Ad esempio, un olio 5W-30 avrà un flusso migliore a freddo rispetto all’olio motore 10W-30.

Il numero nella parte seguente indica la fluidità dell’olio alla normale temperatura di esercizio. L’olio motore 10W-30 avrà un flusso migliore rispetto all’olio motore 10W-40 alla normale temperatura di esercizio.

OW-20 Questo olio motore è relativamente più sottile quando si avvia il motore. Nel caso dello 0W-20, la viscosità dell’olio è pari a 0 quando il motore è freddo. Quando il motore raggiunge la sua normale temperatura di funzionamento, la viscosità dell’olio diventa 20.

Quando il motore raggiunge la sua normale temperatura di funzionamento, la viscosità dell'olio diventa 20. 0W-30 L'olio 0W-30 è progettato per comportarsi come un olio di peso 0 alla temperatura di avviamento e come un olio di peso 30 quando il motore raggiunge la sua normale temperatura di funzionamento.

L'olio 0W-40 è progettato per comportarsi come un olio a peso 0 alla temperatura di partenza e come un olio a peso 40 quando il motore raggiunge la sua normale temperatura di funzionamento.

5W-30 Il 5W-30 è l'olio motore più comunemente disponibile e più utilizzato nel mercato indiano. La maggior parte delle case automobilistiche indiane lo raccomanda.

5W-40 5W-40 è l'olio motore completamente sintetico che si comporta come un olio motore a 5 pesi quando viene avviato a freddo. Si comporta come un olio a 40 pesi quando il motore raggiunge la normale temperatura di esercizio.

10W-40 10W-40 è l'olio motore che offre prestazioni da 10 pesi all'avviamento a freddo. D'altra parte, fornisce prestazioni di 40 pesi alla normale temperatura di funzionamento del motore.

I tipi di olio motore: le tipologie

Olio motore minerale

È il tipo più grezzo di olio motore. L’olio minerale è considerato la genesi che ha aperto la strada agli oli per motori moderni. L’olio minerale è essenzialmente olio di petrolio raffinato che subisce un trattamento per funzionare in un’ampia gamma di temperature. Inoltre, l’olio minerale è più economico sul mercato rispetto alle altre due varietà. Al giorno d’oggi, gli oli minerali vengono utilizzati nei veicoli e nelle moto più vecchi.

Olio motore semisintetico

Si colloca a metà strada tra l’olio minerale e l’olio completamente sintetico. L’olio semisintetico offre la convenienza del minerale e le prestazioni del sintetico. Questo tipo di olio motore offre una protezione fino a tre volte superiore rispetto agli oli minerali.

