Sprint di Austin: Martin vince, Bezzecchi e Marquez tra i protagonisti in vista del GP

Jorge Martin torna al successo nella Sprint di Austin e si prende la leadership del mondiale; tra cadute, penalità e strategie di gomme, il GP delle Americhe promette scintille

Il motomondiale arriva ad Austin per il terzo round stagionale con il pubblico in fermento dopo una Sprint che ha rimescolato le carte. Al Circuit of The Americas, la breve manche ha visto jorge martin imporsi con una rimonta violenta sulla coppia di testa e ha avuto effetti immediati sulla classifica iridata. Le tensioni tra scelte di gomma, rischi in ingresso curva e qualche caduta hanno reso la giornata texana più turbolenta del previsto.

Alla vigilia della gara principale, in programma domenica 29 marzo alle ore 22:00 (ora italiana), i piloti e i team hanno valutato assetti e strategie. Tra i nomi più chiacchierati restano Marco Bezzecchi e Marc marquez, mentre il romano Fabio Di Giannantonio continua a sorprendere per ritmo e costanza. Di seguito un quadro completo degli esiti della Sprint, della griglia di partenza e delle informazioni su trasmissione e streaming.

La Sprint di Austin e l’esito definitivo

La mini gara al COTA ha incoronato Jorge Martin, capace di recuperare posizioni grazie a una scelta di mescola più aggressiva al posteriore e a un sorpasso decisivo a pochi giri dal termine. La seconda piazza è andata a Francesco Bagnaia, autore di una prestazione consistente, mentre il podio è stato completato da Enea Bastianini dopo una serie di ricollocazioni in classifica. La manche non è stata priva di incidenti: sono rimasti fuori dai giochi piloti importanti a causa di cadute, con riflessi anche sulle penalità che la direzione gara ha applicato successivamente.

Classifica aggiornata e penalità

La graduatoria finale della Sprint è stata rivista dopo un controllo tecnico: Pedro Acosta ha ricevuto una sanzione di otto secondi per pressione delle gomme irregolare, scivolando così dalla terza all’ottava posizione e promuovendo Enea Bastianini al terzo posto effettivo. Questo riordino ha influito anche sulla classifica generale iridata, con Martin che si è preso la vetta provvisoria del campionato. Tra i non classificati figurano nomi come Marco Bezzecchi e altri piloti che hanno dovuto abbandonare la gara per caduta o problemi tecnici.

La griglia di partenza per il GP e i principali protagonisti

Per la gara della domenica la griglia di partenza presenta sorprese e opportunità: in pole si è piazzato Fabio Di Giannantonio, con Pedro Acosta al suo fianco e Francesco Bagnaia a seguire. Altre posizioni rilevanti includono Marco Bezzecchi e Joan Mir, mentre Marc Marquez partirà più indietro dopo le difficoltà incontrate nella Sprint. Ecco l’elenco dei primi venti sulla griglia: 1) Fabio Di Giannantonio, 2) Pedro Acosta, 3) Francesco Bagnaia, 4) Marco Bezzecchi, 5) Joan Mir, 6) Marc Marquez, 7) Jorge Martin, 8) Alex Marquez, 9) Fermin Aldeguer, 10) Ai Ogura, 11) Luca Marini, 12) Enea Bastianini, 13) Raul Fernandez, 14) Diogo Moreira, 15) Johann Zarco, 16) Fabio Quartararo, 17) Toprak Razgatlioglu, 18) Brad Binder, 19) Jack Miller, 20) Franco Morbidelli, 21) Alex Rins.

Dinamiche in pista e punti chiave

La Sprint ha evidenziato come la gestione delle gomme e le scelte di mescola possano ribaltare le gerarchie in pochi giri. Le cadute di piloti di riferimento hanno aperto varchi e modificato la strategia per la gara principale, aumentando l’importanza di partenze pulite e prime tornate aggressive. Inoltre, è probabile che alcuni piloti debbano scontare penalità derivanti dagli episodi della Sprint, con possibili soste obbligatorie o long lap da scontare nel corso della domenica.

Dichiarazioni e clima prima della gara

Negli incontri ufficiali del giovedì i temi ricorrenti sono stati il dominio storico di Marc Marquez ad Austin — con sette vittorie nella classe regina — e la forma di Marco Bezzecchi, che aveva iniziato la stagione in positivo. Anche Fabio Di Giannantonio è stato indicato come figura emergente capace di mettere in difficoltà i big. Le parole dei protagonisti hanno sottolineato la cautela: molti preferiscono aspettare la partenza della gara lunga per tirare un bilancio definitivo sul rendimento di ciascuna moto e del set-up scelto.

Orari, tv e come seguire il GP

Il GP delle Americhe è fissato per domenica 29 marzo alle ore 22:00 (ora italiana) e verrà trasmesso in diretta esclusiva da SkySport. La differita in chiaro sarà proposta da TV8 alle 23:00. Per chi preferisce lo streaming sono disponibili SkyGo e NOW, oltre al sito web di TV8 quando previsto. Con una Sprint che ha cambiato il volto della classifica, la gara serale promette di essere decisiva per le ambizioni iridate di molti protagonisti.