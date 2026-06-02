Sprint Mugello: Raul Fernandez vince, Bezzecchi resta in pole e la griglia completa

Il motomondiale è tornato a ruggire al Mugello con una Tissot Sprint che ha confermato la supremazia delle Aprilia nella prima fase del Gran Premio d’Italia. Sul circuito toscano, Raul Fernandez ha sfruttato una partenza intelligente e una gestione di gara efficace per precedere Jorge Martin, mentre Fabio Di Giannantonio ha completato il podio della Sprint. La manifestazione conferma Marco Bezzecchi autore della pole position e della prima fila monopolizzata dalle Aprilia.

Come si è svolta la Tissot Sprint

La Sprint ha offerto subito grande contatto tra i protagonisti: alla prima curva i due piloti Aprilia si sono trovati a lottare fianco a fianco, con Marc marquez che aveva sfruttato una partenza fulminea dalla seconda fila. Raul Fernandez, in sella alla Trackhouse Aprilia, ha però approfittato degli spazi lasciati da Martin e si è inserito per prendere il comando. Nel corso della gara il numero 25 ha mantenuto un ritmo costante e controllato i tentativi di recupero del numero 89, gestendo al meglio la scelta di una gomma posteriore media che ha dato un equilibrio diverso rispetto ai rivali.

La battaglia tra i due spagnoli

Il confronto tra Fernandez e Martin è stato il fulcro della Sprint: dopo un primo segmento in cui il distacco era superiore al secondo, Martin è riuscito a ridurlo nella seconda metà, ma non abbastanza da superare l’avversario. Questa dinamica ha evidenziato la capacità di Fernandez di respingere gli attacchi e di amministrare il vantaggio fino alla bandiera a scacchi. L’episodio conferma la tensione interna all’Aprilia, già emersa nel precedente Gran Premio di Catalogna, e l’esigenza di mantenere il massimo rispetto tra i piloti del team.

Podio e risultati della Sprint

Sul podio della Sprint sono saliti Raul Fernandez (1°), Jorge Martin (2°) e Fabio Di Giannantonio (3°). Quest’ultimo, partito dalla settima posizione in qualifica, ha saputo inserirsi alle spalle della coppia di testa già al terzo giro senza però rappresentare una minaccia per il vertice. Dietro di loro si è piazzato Marco Bezzecchi, che dopo una partenza difficile è scivolato nelle prime fasi ma ha poi recuperato terreno fino a stabilizzarsi nelle posizioni di vertice.

Altri protagonisti e incidenti

La Sprint ha visto anche la presenza di Marc Marquez nelle posizioni di testa nelle fasi iniziali, segno di una buona reattività al via, ma poi il sei volte campione ha perso terreno rispetto ai migliori. Fermin Aldeguer, Francesco Bagnaia e Pedro Acosta hanno chiuso nelle posizioni successive, con Acosta che ha perso qualche piazza nel finale. Da segnalare la caduta di Enea Bastianini al quinto giro mentre lottava per entrare in zona punti: un episodio che ha influenzato la classifica e il prosieguo del weekend.

La griglia di partenza e il contesto tecnico

La griglia del Gran Premio d’Italia riflette il dominio Aprilia in qualifica: Marco Bezzecchi ha conquistato la pole con il nuovo record del circuito, seguito da Raul Fernandez e Jorge Martin, completando così un’inedita prima fila tutta Aprilia. Alle loro spalle si schiereranno le Ducati di Marc Marquez, Fermin Aldeguer e Francesco Bagnaia, mentre nella top ten figurano anche piloti come Diogo Moreira, Franco Morbidelli e Pedro Acosta.

Termini tecnici utili

Per comprendere meglio la dinamica del weekend è utile ricordare che la Sprint è una gara breve che assegna punti aggiuntivi e può condizionare strategie e scelte di gomma per la gara principale. La pole position rimane invece fondamentale per partire davanti in gara, specialmente su circuiti veloci come il Mugello dove il posizionamento alla prima curva può decidere l’andamento della corsa.

Orari e dove vedere il Gran Premio d’Italia

Il Gran Premio d’Italia è in programma con la gara principale alle ore 14:00. La diretta televisiva è garantita dai canali Sky Sport, con la trasmissione in chiaro su TV8. Per chi preferisce lo streaming, è disponibile la diretta tramite l’app SkyGo, la piattaforma NOW e il servizio web di TV8. Queste opzioni permettono di seguire non solo la gara, ma anche i commenti e le analisi post-sprint che possono anticipare sviluppi interessanti per la corsa conclusiva.

Impatto sul mondiale

La Sprint ha portato beneficio soprattutto a Fernandez in termini di punti e fiducia, mentre Jorge Martin ha recuperato terreno in classifica: montando entrambi una gomma posteriore media, hanno guadagnato qualcosa rispetto agli avversari che hanno optato per la morbida. Marco Bezzecchi rimane leader del campionato, ma la pressione dei piloti Aprilia e la competitività delle Ducati mantengono il mondiale aperto e incerto.