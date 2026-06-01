Podio sfiorato e analisi del Mugello: cosa è mancato a Ducati contro Aprilia

Il terzo posto di Francesco Bagnaia al Mugello lascia sensazioni contrastanti: soddisfazione per il podio ma amarezza nel box Ducati per quei piccoli margini che hanno consegnato la vittoria ad Aprilia. Tardozzi analizza aspetti tecnici, gestione gomme e strategie, mentre il team riflette sui passi necessari per recuperare terreno.

La domenica al Mugello ha avuto il profumo della festa per chi è salito sul gradino più alto del podio, ma nel box della Ducati l’umore è rimasto cupo. Dopo una gara tirata fino all’ultimo metro, la differenza tra il successo e il podio si è misurata in decimi: una unità di misura che in MotoGP assume valore strategico. Davide Tardozzi, osservatore attento e manager pragmatico, ha descritto senza drammi ciò che il risultato lascia emergere: non una catastrofe, ma una fotografia puntuale di dove intervenire per trasformare la vicinanza in superiorità.

Margini che pesano: la fisica dei due decimi

In pista, a velocità elevate, due decimi si traducono spesso in uno spazio concreto ma invisibile al grande pubblico: una moto e mezza in scia, una linea d’ingresso curva leggermente diversa, qualche decimo risparmiato nella gestione delle gomme. Questi elementi tecnici sono stati richiamati da Tardozzi come punti chiave su cui lavorare. L’attenzione è quindi sul passo gara, sulla consistenza nei long run e sulla capacità di mantenere il grip del posteriore nelle fasi centrali della corsa, fattori che hanno consentito ad Aprilia di emergere in maniera chirurgica.

La costanza come variabile decisiva

La costanza sul passo è diventata la voce più rilevante nelle analisi post-gara: non basta fare giri veloci a intermittenza se il ritmo medio cala quando conta. Per la Ducati, spiegano nel box, la sfida è ridurre le oscillazioni di rendimento mantenendo la gomma in una finestra di funzionamento più ampia. Tardozzi ha sottolineato come piccoli aggiustamenti nelle prime fasi di gara e riferimenti più solidi in ingresso curva possano tradursi in vantaggi concreti già nel breve termine.

Il terzo posto di Bagnaia: valore e limiti

Francesco Bagnaia ha portato a casa un podio costruito con mestiere: partenza intelligente dalla sesta casella e ritmo ordinato nei primi giri, fino a quando il deterioramento della gomma ha imposto prudenza. Il pilota ha dichiarato di aver dato tutto per il pubblico e di aver sentito comunque dei segnali positivi sul lavoro svolto dal team, soprattutto sul fronte della partenza e delle regolazioni elettroniche. Tuttavia, il confronto con l’Aprilia ha messo in luce un deficit di grip e velocità di percorrenza in curva che, a parità di tattica, hanno pesato nel risultato finale.

Scelte tecniche e direzione di sviluppo

Bagnaia e il team hanno già individuato la direzione di intervento: incrementare il carico sul posteriore e affinare la gestione dell’apertura gas per limitare le scivolate in uscita. Sono piccoli aggiustamenti che richiedono tempo in pista e fiducia nelle modifiche firmware e meccaniche. La voce unanime negli ambienti tecnici è che non si tratta di problemi insolubili ma di un processo evolutivo che va perseguito con metodo, per non farsi sorprendere quando la concorrenza capitalizza ogni minimo vantaggio.

Il quadro più ampio: Aprilia non è un episodio

La performance dell’avversario è stata descritta come frutto di un percorso costante: miglior controllo nei cambi di direzione, stabilità in uscita di curva e soprattutto un approccio metodico alla gara. Questo ha costretto la Ducati a rivedere alcuni punti di riferimento che fino a poche gare fa sembravano consolidati. Tardozzi ha ammesso che l’Aprilia non è un fuoco di paglia, ma un avversario in grado di imporre ritmo e capitalizzare errori altrui, costringendo tutti i team a ricalibrare il proprio lavoro di sviluppo.

Nel mezzo di questo equilibrio sottile tra frustrazione e volontà di migliorare resta l’immagine simbolo di una domenica intensa: il casco del pilota che oscillava mentre varcava il box, consapevole di aver dato tutto ma non di essere bastato. È qui che si misura la natura di uno sport dove la differenza tra gloria e quasi è fatta di dettagli tecnici, scelte strategiche e della capacità di trasformare ogni decimo in vantaggio concreto.