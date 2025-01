La cancellazione del Ram 1500 REV a lungo raggio

Recentemente, Stellantis ha preso una decisione sorprendente riguardo al suo pick-up elettrico Ram 1500 REV, cancellando la versione a lungo raggio che avrebbe dovuto avere un’autonomia di circa 800 km. Questa scelta ha suscitato molte domande tra gli appassionati e gli esperti del settore, poiché il modello avrebbe potuto diventare il pick-up elettrico con la maggiore autonomia al mondo. Secondo fonti interne, Stellantis ha chiesto ai fornitori di interrompere immediatamente tutte le attività legate a questo progetto, segnalando un cambiamento significativo nella strategia aziendale.

Il Ram 1500 REV standard e il confronto con la concorrenza

La versione standard del Ram 1500 REV, dotata di un pacco batterie da 168 kWh, offre un’autonomia stimata di 563 km, posizionandosi al di sotto del Chevrolet Silverado EV del 2025, ma al di sopra del Ford F-150 Lightning del 2024. Il Silverado EV, infatti, può raggiungere fino a 791 km di autonomia, mentre il F-150 Lightning si ferma a 515 km. Questo confronto evidenzia come la cancellazione della versione a lungo raggio possa influenzare la competitività del Ram 1500 REV nel mercato dei pick-up elettrici.

La nuova direzione di Stellantis: focus sul Ramcharger

In risposta alla cancellazione del Ram 1500 REV a lungo raggio, Stellantis ha dichiarato che la decisione è stata presa per dare priorità al Ramcharger, un modello ibrido che combina un motore V6 con un sistema elettrico. Il Ramcharger, con una batteria da 92 kWh, sarà in grado di percorrere fino a 227 km in modalità elettrica, mentre il motore V6 agirà come generatore per estendere l’autonomia. Questo cambiamento di strategia indica un tentativo di Stellantis di posizionarsi come leader nel segmento dei pick-up ibridi, rispondendo così alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Le caratteristiche innovative del Ramcharger

Il Ramcharger rappresenta un passo avanti nella tecnologia dei pick-up, essendo il primo modello ibrido di serie al mondo. Con una potenza combinata di 663 CV e 834 Nm di coppia, il Ramcharger non solo offre prestazioni elevate, ma include anche funzionalità di ricarica avanzate. La possibilità di ricaricare il pacco batterie tramite fonti CA o CC, insieme alla ricarica bidirezionale vehicle-to-vehicle (V2V) e vehicle-to-home (V2H), rende questo modello particolarmente versatile. Inoltre, il pannello di alimentazione di bordo può fornire energia a utensili e elettrodomestici, aumentando ulteriormente la sua utilità.