Stellantis: cambio di rotta verso l’ibrido dopo la crisi

Dopo anni di crisi, Stellantis cambia strategia: l'ibrido torna in primo piano mentre l'idrogeno sembra passare in secondo piano.

Il mondo dell’auto sta vivendo una vera e propria rivoluzione, e il gruppo Stellantis non è da meno. Dopo una crisi che ha messo a dura prova le sue fondamenta, la multinazionale sembra pronta a ripensare il suo approccio verso i veicoli del futuro. Ma che cosa significa tutto ciò per noi consumatori e per il mercato? 🚗💨

La crisi di Stellantis e il piano Dare Forward 2030

Negli ultimi anni, Stellantis ha affrontato una crisi profonda. Il piano Dare Forward 2030, lanciato con grandi aspettative, si è rivelato un flop. L’idea di vendere esclusivamente auto elettriche entro la fine del decennio ha dovuto fare i conti con una realtà ben diversa, che non ha premiato né le vendite né gli introiti. Chi di voi ha notato un aumento delle vendite di auto elettriche? 🤔

Sotto la nuova guida di Antonio Filosa, il gruppo ha capito che era giunto il momento di rivedere la propria strategia. Licenziamenti, una produzione in calo, soprattutto in Italia, e un clima di incertezza hanno costretto Stellantis a riflettere sulle proprie scelte. L’elettrico rimarrà sicuramente centrale, ma l’ibrido torna a farsi sentire. Chi pensava che l’ibrido fosse già un capitolo chiuso, si sbagliava! 📉

Il ruolo dell’idrogeno nel futuro di Stellantis

Recentemente, Fedele Ragusa, responsabile prodotto di Stellantis, ha affermato che non è il momento giusto per investire sull’idrogeno. Senza adeguate infrastrutture e incentivi governativi, l’idrogeno non può essere promosso commercialmente. Un’opinione impopolare? Forse, ma sta emergendo dalle dichiarazioni ufficiali. Chi di voi crede che l’idrogeno possa tornare a essere rilevante in futuro? 🌍

Stellantis ha già avviato la produzione di veicoli commerciali leggeri a celle a combustibile, come l’Opel Movano, ma ora sembra che la strategia si orienti verso una maggiore attenzione per l’ibrido e i motori a combustione. La versione ad idrogeno della Vivaro, attesa a breve, è un chiaro segnale che l’azienda non abbandona completamente l’idea, ma la priorità è evidente: l’ibrido è il presente e il futuro immediato. 🛠️

Conclusioni e riflessioni sul futuro dell’auto

Il panorama automobilistico è in continua evoluzione e Stellantis sta cercando di navigare attraverso queste acque tempestose. Con l’ibrido che torna a essere al centro della strategia, possiamo aspettarci un periodo di transizione davvero interessante. Qual è la vostra opinione? Siete favorevoli a un futuro ibrido o preferireste vedere una spinta più forte verso l’elettrico? 💬

In definitiva, mentre l’idrogeno sembra prendersi una pausa, l’ibrido rappresenta una scelta più immediata e praticabile per il grande pubblico. Questo cambiamento di rotta ci fa capire che, nel settore dell’auto, le cose possono cambiare rapidamente. E voi, come vi sentite riguardo a questo nuovo focus di Stellantis? Fatemi sapere nei commenti! 👇