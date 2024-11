Scopri come la piattaforma Stla Frame rivoluziona il mercato dei pick-up e SUV negli Stati Uniti.

Introduzione alla piattaforma Stla Frame

Dopo la fusione tra FCA e PSA, il gruppo Stellantis ha intrapreso un ambizioso percorso di innovazione nel settore automobilistico. Tra le novità più significative emerge la piattaforma Stla Frame, progettata specificamente per i veicoli nordamericani. Questa piattaforma rappresenta un passo avanti nella progettazione di SUV e pick-up, rispondendo alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Caratteristiche tecniche della Stla Frame

La Stla Frame è concepita per veicoli di grandi dimensioni, con lunghezze comprese tra 549 e 594 cm. Tra le sue caratteristiche distintive troviamo un telaio separato dalla carrozzeria, che consente una maggiore robustezza e versatilità. Inoltre, la piattaforma è dotata di sospensioni indipendenti sia anteriori che posteriori, accompagnate da molle ad aria, per garantire un comfort di guida superiore. La Stla Frame è progettata per ospitare motorizzazioni elettriche, ibride e termiche, rendendola estremamente flessibile.

Motorizzazioni e prestazioni

La variante elettrica della Stla Frame utilizza una tecnologia a 800 volt, permettendo una potenza di ricarica fino a 350 kW. Le batterie possono avere una capacità variabile tra 159 e 200 kWh, con autonomie che possono raggiungere i 800 km secondo il ciclo di omologazione statunitense. Per chi cerca un’alternativa ibrida, la versione EREV combina un motore a benzina con un generatore di corrente, mantenendo la trazione elettrica. Questa configurazione consente di percorrere fino a 1.100 km con un pieno di benzina e una carica completa della batteria.

Applicazioni della piattaforma Stla Frame

Il primo veicolo a utilizzare la piattaforma Stla Frame sarà il nuovo Ram 1500 REV, un pick-up che promette di ridefinire gli standard del settore. Tuttavia, la piattaforma non si limita ai pick-up; sarà utilizzata anche per una serie di SUV, tra cui modelli delle famose marche Jeep e Dodge. La versatilità della Stla Frame permette di sviluppare facilmente versioni con motori a benzina o configurazioni ibride, rispondendo così alle diverse esigenze dei consumatori.

Conclusione

In sintesi, la piattaforma Stla Frame di Stellantis rappresenta un’innovazione significativa nel panorama automobilistico nordamericano. Con la sua capacità di adattarsi a diverse motorizzazioni e la sua progettazione robusta, si prepara a conquistare il mercato dei veicoli di grandi dimensioni, offrendo prestazioni elevate e un’esperienza di guida senza precedenti.