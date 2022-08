Stop alla vendita di auto a benzina: quando e dove

C’è già la data che segnerà lo stop della vendita di auto a benzina. In California dal 2035 le persone potranno acquistare solo veicoli elettrici. Sembra qualcosa di impossibile, ma è la realtà. La rivoluzione elettrica parte dagli Stati Uniti.

La data che segnerà lo stop della vendita di auto benzina

È ufficiale, dal 2035 in California non si potranno più acquistare auto che non siano ad alimentazione elettrica. Lo ha sancito il California Air Resources Board (Carb) per la necessità di affrontare il cambiamento climatico e ridurre l’inquinamento ambientale e atmosferico. Il cambiamento climatico ci sottopone ad importanti riflessioni e a delle vere e proprie rivoluzioni in tutti i settori. Questa arriva da oltreoceano, ma potrebbe toccare anche il vecchio continente.

Per ora è sicuro, in California dal 2035 l’obiettivo è far acquistare solo auto elettriche, imponendo regole severissime.

California: stop alla vendita di auto a benzina

Le indiscrezioni sono state confermate, lo stato della California potrebbe essere un vero e proprio pioniere nell’ambito del “green“. L’ente regolatore delle emissioni, il California Air Resources Board (Carb), ha deciso di approvare le linee guida studiate per ridurre l’inquinamento atmosferico e gli effetti che ha sul clima.

L’obiettivo è dunque dal 2035 quello di produrre auto e autocarri leggeri a emissioni zero, completamente elettrici.

Stop auto benzina: un’idea rivoluzionaria per fermarne la vendita

Un progetto davvero ambizioso e rivoluzionario quello di Carb, che vuole procedere per gradi: il mandato infatti obbliga le case automobilistiche ad eliminare gradualmente le auto a benzina e diesel. Non bisogna nemmeno dimenticare un fattore importante: la California ha il maggior mercato di automobili negli Stati Uniti e spesso e volentieri, in tutta la nazione, le scelte di questo stato sono state seguite anche d quelli limitrofi e non.

