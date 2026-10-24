Viaggio nell'evoluzione della sicurezza stradale, tra invenzioni, leggi e tecniche di gestione del rischio.

Le misure di sicurezza stradale mirano a contenere il numero di incidenti e a limitare le loro conseguenze, agendo su più livelli: progettazione delle infrastrutture, controllo dei veicoli e comportamento degli utenti. Un approccio multidisciplinare permette di integrare discipline tecniche, scientifiche e normative, garantendo che ogni intervento sia in linea con il codice della strada.

Dalle prime tragedie alle basi della segnaletica moderna

Il primo scontro documentato avvenne nel 1770, quando Nicolas-Joseph Cugnot, pioniere del trasporto a vapore, colpì un muro con il suo triciclo a vapore “Fardier”. La prima vittima pedonale fu Bridget Driscoll, morta il 17 agosto 1896 a Londra, investita da un modello Roger-Benz durante una dimostrazione. Questi eventi furono il catalyst per la nascita di norme più stringenti e per l’interesse verso la segnaletica stradale.

Gli albori della segnaletica e delle norme di guida

William Phelps Eno, spesso definito padre della sicurezza stradale, introdusse il segnale di stop, la rotatoria e la strada a senso unico – strumenti ancora alla base della gestione del traffico. Parallelamente, fu introdotta la marcatura della carreggiata (linee divisorie, strisce pedonali) e l’obbligo di conseguire una patente dopo prove teoriche e pratiche. Queste innovazioni costituiscono il primo livello di controllo amministrativo della mobilità.

Strategie contemporanee per ridurre i rischi su strada

Nel 1903 Gustave Desirè Lebeau progettò le prime cinture di sicurezza, mentre nel 1952 John W. Hetrick brevettò l’airbag. Oggi questi dispositivi rappresentano la difesa individuale più efficace contro le forze d’impatto. Tuttavia, la sicurezza non dipende solo dall’equipaggiamento: la velocità eccessiva, la distrazione e le carenze infrastrutturali rimangono le cause primarie di incidenti, come evidenziato dal Vademecum della Consulta Provinciale per la Sicurezza Stradale di Roma.

Gerarchia dei controlli del rischio

Le misure di sicurezza stradale si organizzano secondo una gerarchia: eliminazione (evitare del tutto il viaggio), sostituzione (optare per trasporto ferroviario o aereo), controlli progettuali (strade e veicoli più sicuri), controlli amministrativi (segnaletica, manutenzione, sanzioni) e protezione individuale (cinture, caschi, airbag). Questo schema guida le autorità nella scelta di interventi più efficaci e meno costosi.

In ambito urbano, la moderazione del traffico – tramite zone a traffico limitato, spazi condivisi e rimozione di segnali tradizionali – tutela pedoni e ciclisti, favorendo l’interazione visiva tra utenti. Fuori città, le misure includono barriere di protezione, miglioramenti della rugosità dell’asfalto e sistemi di avviso per aree pericolose. Sebbene i costi di implementazione possano essere elevati, i benefici si riflettono in minori incidenti, riduzione delle congestioni e maggiore accessibilità a servizi culturali e ricreativi.