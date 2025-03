Introduzione alla Stramilano 2025

La Stramilano è un evento podistico di grande rilevanza che si svolge nel cuore di Milano, attirando ogni anno migliaia di partecipanti. Nel 2025, la manifestazione si terrà il 23 marzo e prevede tre diverse competizioni: la Stramilano agonistica, la corsa non competitiva di 10 km e la Stramilanina di 5 km. Questo evento non è solo un’opportunità per gli atleti professionisti di mettersi alla prova, ma anche per gli amatori di vivere una giornata di sport e divertimento.

Dettagli delle gare e percorsi

La Stramilano agonistica si svolgerà sulla distanza di 21,0975 km, mentre la corsa non competitiva di 10 km e la Stramilanina di 5 km offriranno percorsi adatti a tutti. Le gare si snoderanno attraverso le strade più iconiche di Milano, permettendo ai partecipanti di godere della bellezza della città. I percorsi saranno chiusi al traffico, garantendo così la sicurezza degli atleti e dei partecipanti.

Impatto sul traffico e modifiche alla viabilità

In occasione della Stramilano 2025, l’amministrazione comunale ha predisposto un blocco del traffico che inizierà nelle prime ore del mattino e durerà fino alle o oltre. Questo comporterà la chiusura di numerose strade nel centro storico di Milano, creando disagi per coloro che utilizzano l’auto per spostarsi. È importante pianificare in anticipo e considerare percorsi alternativi, poiché anche i mezzi pubblici subiranno modifiche nei loro itinerari.

Informazioni sui mezzi pubblici

Durante la manifestazione, i treni delle metropolitane M1 e M3 salteranno la fermata Duomo. Gli utenti sono invitati a utilizzare le fermate di Centrale, Loreto o Cadorna per cambiare linea. Per raggiungere Piazza Duomo, sarà necessario scendere alle stazioni vicine come Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori. È fondamentale prestare attenzione agli avvisi e alle informazioni fornite da ATM per evitare inconvenienti.

Conclusione

La Stramilano 2025 rappresenta un’importante occasione per celebrare lo sport e la comunità milanese. Con una pianificazione adeguata e la consapevolezza delle modifiche al traffico, tutti possono godere di questa straordinaria manifestazione. Che tu sia un atleta o un semplice spettatore, la Stramilano promette di essere un evento indimenticabile.