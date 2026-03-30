Strategia a rischio e premio: Chase Elliott vince la Cook Out 400 a Martinsville

La Cook Out 400 di Martinsville ha offerto un esempio classico di come la strategia possa ribaltare il pronostico su un circuito breve e congestionato. Su un ovale da mezzo miglio dove il contatto è frequente e il traffico condiziona le fasi decisive, la decisione del team Hendrick di anticipare l’ultima sosta si è rivelata cruciale. Il cambio di passo è arrivato grazie alla lettura dell’ingegnere Alan Gustafson, che ha optato per gomme fresche per tentare un undercut e dare a Chase Elliott la possibilità di avanzare nella classifica nel terzo segmento di gara.

La joust strategica si è sviluppata in un contesto di poche neutralizzazioni fino al finale: Elliott, penalizzato dal consumo degli pneumatici per buona parte della corsa, è rientrato ai box al giro 261 sui 400 previsti e ha guadagnato terreno proprio mentre Denny Hamlin dominava con la sua Toyota. La mossa di Hendrick ha creato un nuovo equilibrio in pista, che si è concretizzato quando una caution al giro 325 ha ricompattato il gruppo, portando alla fase di restart che avrebbe deciso la vittoria.

La svolta nel finale: undercut, caution e restart

L’elemento chiave della vittoria è stato il mix tra tempismo del pit stop e circostanza della neutralizzazione. L’anticipazione della sosta ha permesso a Elliott di rientrare in pista con pneumatici con maggiore aderenza e posizionarsi a ridosso dei leader, tra cui Ross Chastain e lo stesso Hamlin. Quando è stata esposta la bandiera gialla causata dall’incidente che ha coinvolto Bubba Wallace e Carson Hocevar, la classifica si è compressa e il vero banco di prova è diventato il restart: in quella fase, Hamlin ha commesso un errore di cambiata che ha aperto la porta al rivale, consegnandogli la leadership.

Dettagli del restart e impatto del traffico

Il restart su un tracciato così corto premia chi sa leggere il traffico e gestire la potenza nelle curve strette. Elliott ha sfruttato la presenza di vetture davanti e ai lati per proteggere la sua posizione, mentre Hamlin, pur avendo mostrato una vettura teoricamente più veloce, non è riuscito a recuperare. Il traffico di Martinsville, spesso descritto come un terzo pilota, ha lavorato a favore del #9 che ha saputo scegliere traiettorie e momenti di sorpasso con lucidità, mantenendo la testa fino al traguardo per conquistare la prima vittoria della stagione per la Chevrolet Camaro nella versione 2026.

Prestazioni di team e giornata degli altri protagonisti

Dietro il duello per la vittoria si è consumata la lotta per il podio: Joey Logano ha rimontato fino al terzo posto dopo una gara in cui le Ford del team Penske si sono dimostrate competitive, con Ryan Blaney particolarmente veloce ma penalizzato da un contatto con Hamlin che lo ha allargato e ha fatto perdere terreno. Ty Gibbs ha mantenuto una forma costante per il team Gibbs, chiudendo quarto, mentre William Byron ha portato un’altra Chevy in top five, confermando la solidità del team Hendrick.

Fatti notevoli e sfortune

La giornata non è stata priva di imprevisti: il team RFK ha pagato problemi tecnici e rallentamenti che hanno toccato sia Ryan Preece sia Chris Buescher, limitandone la performance. Shane Van Gisbergen, sempre più a suo agio sugli ovali, ha guidato a lungo nelle posizioni di vertice prima di scivolare fino all’undicesimo posto. Justin Allgaier, chiamato a sostituire Alex Bowman dopo la diagnosi di vertigini, continua il suo processo di adattamento e mantiene come priorità la O’Reilly Series dove ha già ottenuto successi nel 2026.

Risultati e riflessi sul campionato

La classifica d’arrivo della Cook Out 400 a Martinsville (400 giri) ha visto al traguardo: 1 Chase Elliott (Chevy, Hendrick), 2 Denny Hamlin (Toyota, Gibbs), 3 Joey Logano (Ford, Penske), 4 Ty Gibbs (Toyota, Gibbs) e 5 William Byron (Chevy, Hendrick). Più indietro si sono piazzati Ryan Blaney, Christopher Bell, Austin Cindric, Kyle Larson e Josh Berry, confermando la presenza dei grandi team nelle posizioni alte.

In termini di campionato, la situazione resta guidata da Todd Reddick con 353 punti, seguito da Ryan Blaney a 271, Denny Hamlin a 259, Chase Elliott a 249 e William Byron a 238. La vittoria di Elliott accorcia le distanze e mette ulteriore pepe nella lotta al vertice: la stagione proseguirà dopo la pausa pasquale con il ritorno in pista a Bristol il 12 aprile, dove le strategie e la gestione degli pneumatici torneranno a essere fattori determinanti.