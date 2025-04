Strategie e penalità nel GP delle Americhe: il caso Marquez

Il contesto della gara

Il Gran Premio delle Americhe, disputato ad Austin, ha visto protagonisti diversi piloti, ma Marc Marquez ha attirato l’attenzione per la sua strategia audace. Prima della partenza, il pilota spagnolo ha deciso di cambiare moto, optando per una moto di scorta equipaggiata con pneumatici slick, una scelta che ha sollevato interrogativi e polemiche. Con condizioni meteorologiche variabili e una pista a tratti umida, la decisione di Marquez ha messo in evidenza la sua audacia e la preparazione strategica del team Ducati.

Il cambio moto e le reazioni

Due minuti prima del giro di formazione, Marquez ha fatto un rapido scatto verso i box, un gesto che ha visto altri nove piloti seguirlo. Questa mossa ha scatenato un dibattito interno nel team Ducati riguardo alle possibili penalità. Marquez, consapevole delle regole, ha chiesto conferma al suo capotecnico, Marco Rigamonti, sulla possibilità di partire ultimo senza incorrere in una penalità. La risposta affermativa ha alimentato la convinzione che il pilota potesse evitare sanzioni, ma la situazione si è complicata quando il direttore di gara ha rivelato che tutti i piloti che avevano cambiato moto all’ultimo minuto avrebbero ricevuto una penalità di ride-through.

Le conseguenze regolamentari

Mike Webb, direttore di gara della MotoGP, ha spiegato che la decisione di penalizzare i piloti era stata presa per garantire la sicurezza e l’equità in condizioni di gara variabili. La confusione creata dal cambio di moto ha portato a una nuova procedura di partenza, evitando così che i piloti rischiassero la penalità. Tuttavia, non tutti i team hanno accolto positivamente questa decisione. Davide Brivio, team principal di Aprilia Trackhouse Racing, ha espresso il suo disappunto, sottolineando che la sua strategia con Ai Ogura era stata penalizzata da un cambiamento di programma che ha vanificato gli sforzi del suo pilota. Questo episodio ha messo in luce le complessità delle decisioni strategiche in MotoGP e le loro implicazioni regolamentari.