Subaru Crosstreck 2024: interni, colori, dimensioni, consumi

Subaru Crosstreck 2024 ecco come si presenta il crossover della casa giapponese.

Subaru ha da qualche anno realizzato Crosstreck come sostituito della XV entrando prepotentemente nel segmento dei crossover con un prodotto razionale, ben costruito e di qualità. In questo articolo vediamo come si presenta la versione 2024.

Subaru Crosstreck 2024: interni, dimensioni

Gli interni della Crosstreck 2024 si presentano comodi e spaziosi, sono stati studiati per mettere il comfort al primo posto ed infatti sono accessoriati con criterio, dotandola di bracciolo posteriore, prese USB di tipo A e C sia anteriori che posteriori, sedili abbattibili e freno a mano elettrico.

Inoltre vi è la chiave keyless con accensione a pulsante ed il sedile di guida è regolabile elettricamente sino a 10 posizioni mentre quello del passeggero ne conta 8. Per quanto riguarda il sistema di infotainment vi è la connettività ad Android Auto ed Apple Car Play. Lo schermo centrale ha una dimensione di 11,6 pollici.

Di seguito riepiloghiamo le dimensioni della Crosstreck 2024:

Lunghezza : 4 metri e 49

Larghezza : 1 metro 80

Altezza : 1 metro 60

Passo: 2 metri e 67

I dati della Crosstreck 2024 sono ottimi per essere un crossover arrivando a toccare quasi i 4 metri e 50 in lunghezza ma con una larghezza ed un’altezza che la rendono agile in ogni percorso.

Colori e consumi

Di seguito la gamma di colori disponibili per la Crosstreck 2024:

Alpine Green

Crystal Black Silica

Crystal White Pearl

Crystal Blue Pearl

Horizon Blue Pearl

Ice Silver Metallic

Lithium Red Pearl

Magnetite Gray Metallic

Offshore Blue Metallic

Pure Red

Sapphire Blue Pearl

Sun Blaze Pearl

Sul fronte dei consumi nel ciclo misto la vettura giapponese riesce a fare i 7,7 litri/100 km ovvero 13 km con un litro che è un buon valore considerando il tipo di motore che adotta.