La Subaru Impreza è un’auto che non ha certo bisogno di presentazioni, sin dal suo debutto sul finire degli anni ’90 è riuscita ad entrare nell’immaginario collettivo degli amanti delle sportive giapponesi. Una scuderia inglese la ProDrive ha realizzato un modello elaborato, la P1 in serie limitata. Un esemplare può essere vostro.

LEGGI ANCHE: BMW CSL ritorna in un restomod unico

Subaru Impreza P1: come è nata la versione sportiva a due porte

ProDrive è un nome per nulla nuovo per gli amanti di auto sportive. Si tratta infatti di uno dei team più vincenti che la Gran Bretagna abbia mai avuto sia in ambito rally che in ambito pista. Quest’anno festeggia i 40 anni di attività ma l’auto di nostro interesse appartiene al passato.

Dobbiamo infatti tornare al 2000 quando viene realizzata la P1 una GC8 con un look più improntato alla sportività e due porte in meno. Annunciarla così è riduttivo dato che si è partiti dalla già esclusiva Type-R e si è affinato il design e si è intervenuti pesantemente a livello meccanico.

Sono solo 1.000 le P1 realizzate, tutte con la livrea iconica Sonic Blue e un motore EJ20 da 280 cavalli 69 in più della più sportiva a listino all’epoca, vale a dire la WRX.

Non solo motore, anche uno schema di molle e sospensioni in abbinamento ad un nuovo scarico ed alla leva del cambio più corta per aumentare il piacere di guida. Questi interventi la fanno scattare da 0 a 100 in 5 secondi.

LEGGI ANCHE: Presentazione Prodrive P25, i dettagli del restomod

Costa meno di 60 mila euro

L’esemplare inserzionato nella regione di Hong-Kong ha un prezzo di 502.000 dollari locali, valuta che se convertita in euro porta il prezzo a 58.000 euro.

Una cifra a cui va sommato il viaggio dall’altro capo del mondo che rende l’impresa piuttosto ardua. La macchina è rara e quindi questo può valere il viaggio.

In fondo si sta parlando di un “unicorno” meno prezzato e magico della 22B ma comunque una Subaru Impreza prima serie a due porte adeguatamente sistemata da tecnici capaci.