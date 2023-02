La batteria è completamente scarica e non avete con voi i cavi? Ecco cosa potreste fare...

Vi state chiedendo come avviare un’auto con batteria scarica senza cavi? Se la vostra auto è rimasta ferma per molto tempo, la batteria è inevitabilmente KO. Alcune persone tendono a chiamare un professionista che possa caricare la batteria come se fosse nuova.

Altre la sostituiscono direttamente (ma è davvero necessario?).

Altre ancora usano i famosi cavi ed effettuano questa operazione di pronto soccorso grazie all’aiuto di un’altra auto alleata.

Ma è possibile ripristinare la batteria senza dover necessariamente imparare a destreggiarsi con i cavi? Ecco alcuni consigli.

Come avviare un’auto con batteria scarica senza cavi?

In questo caso vi illustreremo una tecnica chiamata “Avviamento a spinta”. Avrete bisogno di aiuto per farlo, quindi chiamate i vostri amici, familiari o eventuali passanti.

I vostri aiutanti dovranno prepararsi a spingere l’auto dalla parte posteriore (come si vede nei film, avete presente?).

Provate ad accendere il motore mentre i vostri aiutanti spingono, ma lasciate il freno a mano inserito.

Premete la frizione, poi passate alla seconda marcia e rilasciate il freno a mano.

Fatto ciò, premete il pedale del freno e rilasciatelo delicatamente mentre i vostri compagni continuano a spingere.

Se non doveste riuscire, cercate di ripetere il processo aumentando la velocità (fin quando possibile, ovviamente).

Jump starter

In alternativa, potete provare a utilizzare l’avviatore Jump Starter collegando i cavi. Attendete un minuto, poi provate ad avviare l’auto. Ad ogni modo, non basta avviare semplicemente l’auto: la batteria ha inevitabilmente bisogno di ricaricarsi.

Il nostro consiglio è di acquistare un caricabatterie in modo da poter affrontare queste situazioni di emergenza in modo veloce ed efficace.

Anche un mantenitore può rivelarsi utile, nel caso l’auto debba restare ferma per molto tempo.

