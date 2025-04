La Subaru Forester 2025 si presenta come un SUV robusto e versatile, ideale per famiglie e avventure off-road.

Design e comfort della Subaru Forester 2025

La nuova Subaru Forester 2025 si distingue per un design che, pur mantenendo le linee classiche del marchio, si evolve con eleganza. Le dimensioni rimangono pressoché invariate, con una lunghezza di 4,67 metri e una larghezza di 1,83 metri, garantendo così un’ottima abitabilità interna. La calandra allargata e i fari LED conferiscono un aspetto moderno e accattivante, mentre i parafanghi muscolosi e la fascia paracolpi massiccia sottolineano il carattere robusto del veicolo.

Interni e tecnologia a bordo

All’interno, la Forester 2025 offre un abitacolo spazioso e ben rifinito. I materiali utilizzati sono di alta qualità, con opzioni che spaziano dal tessuto idrorepellente della versione Adventure alla pelle della Premium. Il sistema di infotainment da 11,6 pollici, sebbene non all’avanguardia rispetto ai concorrenti, offre funzionalità pratiche come il supporto wireless per Apple CarPlay e Android Auto. Inoltre, la presenza di comandi fisici per il climatizzatore garantisce un utilizzo intuitivo e immediato.

Prestazioni e capacità off-road

Sotto il cofano, la Subaru Forester 2025 monta il sistema e-boxer mild hybrid, con un motore boxer termico da 136 CV abbinato a un motore elettrico da 16,7 CV. Questa combinazione offre una risposta fluida, anche se non particolarmente brillante, e un consumo medio dichiarato di 8,1 l/100 km. La trazione integrale Symmetrical AWD e il cambio CVT Lineartronic garantiscono una guida sicura e confortevole, sia su strada che in off-road. Grazie all’altezza da terra di 22 centimetri e al sistema X-Mode, la Forester è in grado di affrontare terreni accidentati con facilità.

Sicurezza e assistenza alla guida

La sicurezza è un aspetto fondamentale per Subaru, e la Forester 2025 non fa eccezione. Dotata di un sistema avanzato di assistenza alla guida ADAS, tra cui il sistema EyeSight, la Forester offre funzionalità come la frenata automatica d’emergenza e il cruise control adattivo. Questi sistemi non solo migliorano la sicurezza, ma aumentano anche il comfort durante la guida, rendendo ogni viaggio più rilassante.

Conclusioni e considerazioni finali

In sintesi, la Subaru Forester 2025 si presenta come un SUV versatile, ideale per chi cerca un veicolo robusto e sicuro, capace di affrontare ogni tipo di avventura. Con un prezzo che parte da 38.000 euro, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, specialmente per chi desidera un SUV con vera trazione integrale. Sebbene il powertrain mild hybrid possa sembrare datato rispetto alla concorrenza, la Forester rimane una scelta sensata per chi cerca praticità e affidabilità.