Lotus, storico marchio britannico noto per le sue auto leggere e agili, ha annunciato un cambio di rotta decisivo: nel 2028 introdurrà una supercar ibrida equipaggiata con un motore V8 di nuova generazione. Dopo aver scommesso per alcuni anni su modelli puramente elettrici come l’Emeya e l’Eletre, la casa ha riconosciuto che la domanda del mercato richiede una risposta più equilibrata tra potenza tradizionale e sostenibilità.

Da elettrico a ibrido: la nuova strategia di Lotus

Il fallimento commerciale delle versioni totalmente elettriche ha spinto Lotus a rivedere la propria visione. La scelta di introdurre un propulsore ibrido permette di coniugare le prestazioni tipiche di un V8 con la flessibilità offerta da un motore elettrico, riducendo al contempo le emissioni durante la guida urbana. Il nuovo modello sarà il salto di qualità che colloca la casa sopra l’Emira nella gamma a due porte, garantendo spazio a una potenza nettamente superiore.

Design aggressivo firmato Khyzyl Saleem

Le proposte visive realizzate dall’artista Khyzyl Saleem mostrano una reinterpretazione radicale dell’Emira. Il frontale mantiene i fari di serie, ma incorpora un nuovo cofano scolpito, un splitter in fibra di carbonio e prese d’aria ispirate al concept Theory 1 del 2024. I lati presentano ingressi d’aria più ampi e minigonne rinnovate, migliorando l’aerodinamica e conferendo un aspetto decisamente più sportivo.

Dettagli del retro: spoiler e diffusore evoluti

All’estremità posteriore, Saleem ha aggiunto un decklid spoiler più imponente e un diffusore personalizzato dotato di due tunnel venturi di grande dimensione. Questi elementi non solo accentuano la presenza visiva del veicolo, ma ottimizzano la pressione dell’aria sotto la carrozzeria, migliorando la stabilità a velocità elevate.

Propulsione: il V8 Mercedes-AMG e il sistema ibrido

Le indiscrezioni indicano che la Mercedes-AMG fornirebbe il cuore meccanico della nuova Lotus: un motore V8 da 4.0 litri twin-turbo con albero a piano, progettato per essere montato in posizione centrale. Tale configurazione è ideale per una distribuzione equilibrata del peso, caratteristica fondamentale per le auto sportive. Il motore sarà affiancato a un tradizionale sistema ibrido, probabilmente con un motore elettrico sull’asse anteriore, analogamente a quanto ha fatto la Chevrolet Corvette Grand Sport X.

Questa combinazione promette una risposta istantanea dei torque elettrici in fase di partenza, seguita dalla potenza lineare del V8 quando si richiede un regime più elevato. Il risultato atteso è una macchina capace di offrire accelerazioni da frenare il respiro, senza compromettere il consumismo di carburante nei tratti più miti.

Tempistiche e aspettative di mercato

Con l’annuncio fissato per il 2028, Lotus ha già iniziato a preparare la catena di montaggio e a definire i fornitori. L’azienda spera di posizionare il nuovo modello nella fascia alta dei clienti sportivi, offrendo una proposta che coniughi tradizione britannica, innovazione tedesca e design visionario. Se la strategia ibrida si rivelerà efficace, potrebbe segnare una svolta duratura per il marchio, dimostrando che l’equilibrio tra potenza e sostenibilità è raggiungibile anche nelle supercar più estreme.