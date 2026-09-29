L’ Alfa Romeo 33 Stradale “Perla Nera” è stata presentata al Museo Alfa Romeo di Arese, rivelando una delle interpretazioni più audaci della leggendaria biposto. Prodotta in una serie limitata di 33 esemplari, questa versione è l’unica ad avere la carrozzeria completamente in fibra di carbonio a vista e con finitura opaca frutto di una stretta collaborazione tra il proprietario e il Centro Stile Alfa Romeo.

Il nome “Perla Nera” è stato scelto e registrato dal cliente, un appassionato collezionista che ha seguito passo passo il percorso di sviluppo, garantendo che ogni dettaglio rispecchiasse le sue aspettative estetiche e prestazionali.

Carbonio a vista: design e lavorazione artigianale

La caratteristica più evidente è la carrozzeria interamente in carbonio a vista una prima nella storia della 33 Stradale. Le fibre composite sono state posizionate a mano nello stampo, seguendo con precisione le curve della scocca. La trama a Y parte dal cofano, evidenziando la tipica forma a “V” del modello, e si estende lungo tutta la lunghezza del veicolo, creando un effetto di continuità visiva.

Trama a Y e finitura opaca

La scelta di non verniciarla è stata voluta per risparmiare peso e preservare la purezza del materiale; la finizione opaca conferisce un aspetto minimale e al contempo aggressivo. Anche i cerchi in lega sono stati verniciati di nero e privati di loghi esterni, mantenendo solo il marchio Alfa Romeo, per un look “Total Black” coerente.

Interni su misura e dettagli esclusivi

L’abitacolo riprende la filosofia del carbonio a vista, abbinandolo a rivestimenti in Alcantara nera. Il sedile sportivo è stato ridisegnato su misura per adattarsi alla corporatura del proprietario, includendo la tipica lavorazione a cannelloni presente su tutti i sedili Alfa Romeo. Anche i brancardi e i pannelli porta mostrano la stessa finitura a cannelloni, creando un raccordo visivo tra esterno e interno.

Tra i tocchi personalizzati troviamo il selettore rotativo con le iniziali del cliente, le targhe con il nome “Perla Nera” e un set di valigie in Alcantara nera numerate secondo l’esemplare. I simboli Quadrifoglio e Autodelta sono nascosti all’interno, rivelandosi solo a bordo.

Motore, telaio e prestazioni

Sotto la splendida carrozzeria rimane la meccanica originale della 33 Stradale: un V6 biturbo da 3,0 litri “Nettuno” capace di sviluppare oltre 630 CV, abbinato a un cambio DCT a otto rapporti e trazione posteriore. Il telaio a H in alluminio e la monoscocca in carbonio garantiscono leggerezza e rigidità, permettendo una velocità massima dichiarata di 333 km/h e un tempo 0-100 km/h inferiore a tre secondi.

Bottega Fuoriserie e il futuro della Perla Nera

La “Perla Nera” nasce dal programma Bottega Fuoriserie una divisione dedicata alle creazioni più esclusive di Alfa Romeo e Maserati. In questo caso la personalizzazione ha superato la semplice scelta di materiali: ogni elemento, dalla disposizione delle fibre al design dei sedili, è stato sviluppato in stretta collaborazione con il proprietario. Alfa Romeo ha dichiarato che non intende replicare questa versione, rendendola un pezzo unico nella storia del marchio.

La vettura rimarrà in mostra al Museo Alfa Romeo fino al 18 ottobre 2026, prima di essere consegnata al fortunato collezionista. Un’opera d’arte motorizzata che dimostra come l’artigianato italiano possa trasformare una supercar in un vero e proprio gioiello di design e ingegneria.