Presentate al Salone EICMA 2022 di Milano, le piccole Benelli BKX 250 e 250 S sono pronte per il 2023. In programma ci sono due tourer piuttosto seducenti.

Benelli BKX 250: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Confermate nella loro versione definitiva per la primavera del 2023, la Benelli BKX 250 e la sua variante “S” sono moto da trail di piccola cilindrata relativamente originali.

In particolare grazie al loro futuro stile avventuroso, progettato a Pesaro, in Italia. La seduzione italiana opera attraverso superfici lisce e pure, spigolose ma non troppo spezzate. Nella parte anteriore, le luci diurne, gli spoiler laterali e i parabrezza si sovrappongono per creare un look originale che si distingue dalla massa.

La silhouette continua con finezza verso la parte posteriore, anch’essa molto minimalista. Nella sua versione standard, la Benelli BKX 250 punta al fuoristrada con le sue sospensioni (180 mm di escursione) e le sue ruote a raggi da 19 pollici all’anteriore e 17 pollici al posteriore.

Anche l’altezza da terra di 220 mm contribuisce al suo orientamento off-road.

Dal canto suo, la Benelli BKX 250 S gioca la carta del percorso stradale. Perde le carenature anteriori avvolgenti, i paramani e il parabrezza. La bici da trail ha un’escursione minore (150 mm) e ruote da 17 pollici con raggi. L’intero pacchetto sembra quasi una roadster naked rialzata. I modelli BKX 250 e 250 S sono attualmente disponibili nei colori kaki opaco e nero, entrambi con dettagli in giallo fluorescente.

Motori e prestazioni

Le Benelli BKX 250 e 250 S sono alimentate da un motore monocilindrico raffreddato a liquido da 249 cc. Già utilizzato dal produttore, sviluppa circa 25,8 CV e 21 Nm di coppia.

Per l’occasione è stato aggiornato con nuovi sistemi di raffreddamento, aspirazione e scarico. Il motore è dotato di un cambio a 6 marce e di un telaio tubolare a traliccio in acciaio. La sospensione anteriore è una forcella rovesciata da 41 mm con un ammortizzatore posteriore regolabile nel precarico (che consente un’altezza da terra fino a 220 mm).

Il tutto pesa 165 kg a pieno carico e il pilota siede su una sella biposto ad un’altezza di 835 mm. Per un modello orientato al trail, è abbastanza conveniente. La frenata è assicurata da un disco da 280 mm all’anteriore (pinza a 4 pistoncini) e da un disco da 240 mm al posteriore (pinza a singolo pistoncino).

Infine, il serbatoio da 13,5 litri offre un’autonomia fino a 400 km, il che significa un consumo molto ragionevole di circa 3,5 l/100 km.

