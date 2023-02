L'azienda americana Huck Cycles sta avviando la produzione della sua nuova moto elettrica con uno stile per metà futuristico e per metà industriale. Focus su Huck Stinger 2023.

Gli specialisti vedranno questo Huck Stinger come un riferimento al famoso lanciamissili terra-aria FIM-92 Stinger. Anche se il suo scopo non è quello di abbattere aerei da combattimento, lo Stinger Huck incarna una certa filosofia americana, la versione terra-terra.

Uno stile crudo, robusto e, al passo con i tempi: elettrificato.

Huck Stinger 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Dopo le Huck Rebel e Overland, il marchio fondato nel 2019 dal veterano Brett McCoy torna con un nuovo modello neo-retrò. La Huck Stinger 2023 è una piccola moto elettrica con un look da Scrambler industriale. Il piccolo equivalente del “125”, sia slanciato che leggermente cubico, ci ricorda addirittura i set di costruzioni Meccano, con le sue piastre metalliche perforate e le superfici a dir poco piatte.

La sottile atmosfera retrò è trasmessa dai fari rotondi anteriori (tutti con illuminazione a LED), dalla sella piatta posteriore e, naturalmente, dai cerchi a raggi da 17 pollici con pneumatici off-road. Il parafango anteriore è perfettamente piatto e in linea con il resto della moto. L’Huck Stinger ha una silhouette originale, con un telaio a vista e una posizione alta.

L’altezza della sella, disponibile in 30 o 32 pollici (762 o 812 mm), contribuisce alla personalità fuoristradistica.

Disponibile in due versioni, Standard e Upgrade, Huck Stinger pesa solo 91 kg, indipendentemente dalla configurazione scelta.

Motori

Dietro il suo aspetto, la Huck Stinger è alimentata da un motore elettrico integrato nella ruota posteriore.

Nella versione standard, sviluppa una potenza di 3 kW, con una potenza di picco di 6,5 kW. Può raggiungere una velocità di 72 km/h nella modalità più alta (sono disponibili tre livelli di potenza). Il telaio è dotato di un ammortizzatore standard al posteriore e di una forcella rovesciata all’anteriore, mentre la gestione elettronica è affidata a uno schermo TFT.

Infine, l’alimentazione è gestita da una doppia batteria da 6 kWh per un’autonomia massima di 190 km (in modalità 1 / 32 km/h). La Huck Stinger “Performance Upgrades”, invece, opta per le sospensioni DNM, con una combinazione idraulica MTG-RC al posteriore e una forcella rovesciata M-200S all’anteriore.

Il display passa a LCD e la batteria consente ancora di percorrere circa 100 km, ma con una velocità massima di circa 90 km/h questa volta, grazie a una potenza di picco di 8,5 kW e a una doppia batteria da 7,2 kWh. Tutte queste prestazioni e questa bellezza assemblata a mano richiedono comunque un prezzo di ingresso di 8.690 dollari per la versione standard. L’unica cosa che resta da fare è scegliere tra Standard o Upgrade, poi tra 5 colori e due tipi di pneumatici “Street” o “Dual Sport”.

