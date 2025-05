Condizioni meteorologiche avverse al Targa Florio Rally 2025

Il Targa Florio Rally 2025, giunto alla sua 109esima edizione, si è rivelato un evento ricco di emozioni e sorprese. Le condizioni meteorologiche hanno giocato un ruolo cruciale, con pioggia intermittente che ha reso l’asfalto scivoloso e insidioso. Durante le ultime due speciali del venerdì mattina, la situazione è peggiorata ulteriormente con l’aggiunta di nebbia, riducendo drasticamente la visibilità per gli equipaggi in gara.

Le prestazioni dei piloti nella PS3 e PS4

Nella PS3, Roberto Daprà ha dimostrato la sua abilità, realizzando il miglior tempo e distaccando di circa 2 secondi la coppia formata da Bostjan Avbelj e Giandomenico Basso. Tuttavia, Andrea Crugnola ha avuto un momento di difficoltà, perdendo quasi 6 secondi. La situazione è cambiata nella PS4, dove Crugnola ha recuperato, ottenendo il miglior tempo e consolidando la sua posizione di leader. La pioggia ha smesso di cadere proprio dopo il passaggio delle prime vetture, favorendo i piloti che hanno saputo gestire al meglio le condizioni di grip complicate.

Il campionato si infiamma con il Targa Florio

Questo terzo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally è particolarmente significativo, poiché il punteggio assegnato ha un coefficiente di 1,5, aumentando il numero di punti in palio. Andrea Crugnola, attuale leader del campionato, ha scavalcato Giandomenico Basso grazie alla vittoria al Rally Piemonte, e ora si trova a competere in un contesto altamente competitivo. Con la presenza di tutti i principali protagonisti del CIAR e del CIRP, le aspettative sono alte per questo weekend di gare, che promette di essere ricco di colpi di scena e prestazioni straordinarie.

Il Trofeo Lancia e le nuove sfide

Il Targa Florio rappresenta anche il primo appuntamento ufficiale per il rinato Trofeo Lancia, che vede al via le nuove Ypsilon Rally4 HF. Questo aggiunge un ulteriore livello di interesse all’evento, con i piloti che si sfidano non solo per il campionato, ma anche per il prestigio di rappresentare un marchio storico come Lancia. Con un programma che prevede 8 speciali per venerdì e 4 per sabato, l’attenzione è rivolta anche alle previsioni meteorologiche, che potrebbero influenzare ulteriormente le performance dei concorrenti.