Tariffe e interruzioni del Traforo del Monte Bianco nel 2025

Introduzione al Traforo del Monte Bianco

Il Traforo del Monte Bianco, inaugurato nel 1965, rappresenta un’importante via di collegamento tra l’Italia e la Francia, unendo le città di Courmayeur e Chamonix. Con i suoi 11,6 km, è stato per anni la galleria stradale più lunga al mondo, ma attualmente occupa il decimo posto nella classifica globale, superato da altre gallerie come quella del San Gottardo e del Frejus. Ogni giorno, circa 5.000 veicoli transitano attraverso questo tunnel, con un aumento significativo durante i periodi di alta stagione turistica.

Tariffe aggiornate per il 2025

Dal 1° gennaio 2025, le tariffe per il transito nel Traforo del Monte Bianco sono state aggiornate. Ecco un riepilogo delle tariffe in vigore:

Corsa semplice: 202,40 euro (199,10 euro per il versante francese)

202,40 euro (199,10 euro per il versante francese) Andata e ritorno (entro 15 giorni): 315,00 euro (309,90 euro)

315,00 euro (309,90 euro) Classe frigo 3 – Corsa semplice: 217,40 euro (214,10 euro)

217,40 euro (214,10 euro) Classe frigo 4 – Corsa semplice: 421,70 euro (415,10 euro)

421,70 euro (415,10 euro) Corsa semplice per mezzi pesanti: 1.120,90 euro (1.102,60 euro)

Il pagamento del pedaggio può essere effettuato in contanti, con carte di credito o carte di servizio. È possibile acquistare abbonamenti per 10 e 20 transiti presso le cabine di pedaggio.

Interruzioni programmate e manutenzione

Per garantire la sicurezza e la manutenzione del Traforo, sono previste interruzioni della circolazione. Queste interruzioni avvengono principalmente durante le ore notturne e sono comunicate in anticipo. Nel periodo da marzo ad agosto 2025, sono programmate otto interruzioni totali e cinque notti di circolazione a senso unico alternato. Le date specifiche delle interruzioni saranno rese note attraverso comunicazioni ufficiali.

Prospettive future e chiusure totali

È importante notare che a partire da settembre 2025, il Traforo del Monte Bianco subirà una chiusura totale per 15 settimane per lavori di risanamento della volta. Questa chiusura è stata già adottata nel 2024 e avrà un impatto significativo sul traffico. Gli utenti sono invitati a pianificare i loro viaggi tenendo conto di queste chiusure e a consultare regolarmente gli aggiornamenti ufficiali.

Conclusione

Il Traforo del Monte Bianco rimane una via cruciale per il traffico tra Italia e Francia. Con le nuove tariffe e le interruzioni programmate, è fondamentale per gli automobilisti rimanere informati e pianificare i propri viaggi di conseguenza. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito ufficiale del Traforo.