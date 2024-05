Tesla con la Model Y ha portato sul mercato una vettura elettrica rivoluzionaria che ha manifestato da subito molto successo, grazie all’ampio e positivo riscontro del pubblico che l’ha acquistata in ogni angolo del mondo. Quest’auto ora ha ricevuto ancora più km da percorrere grazie ad un aggiornamento che analizziamo in questo articolo dedicato.

LEGGI ANCHE: Cupra Leon 2024 – prezzo, uscita, interni, restyling

Tesla Model Y: l’aggiornamento che fa guadagnare 100 km di autonomia

La casa di Elon Musk ha svelato le caratteristiche dell’aggiornamento (a pagamento) che permette alla Tesla Model Y base di avere ancora più autonomia e potenza generale da parte dei motori elettrici.

Questo aggiornamento porta in dote 100 km in più di autonomia ma ha un prezzo salato da pagare. Infatti per poterlo implementare sulla propria vettura sarà necessario spendere una cifra che va dai 1500 ai 2000 dollari.

Una cifra affatto economica per quello che in fin dei conti è solo un update del software. In questo modo Tesla brand già di per sé esclusivo lo diventa ancora di più e di sicuro vi saranno clienti desiderosi di provarlo.

LEGGI ANCHE: Le auto più vendute nel 2023, la classifica

Molti clienti delusi da questa scelta

Diversi clienti hanno chiesto a Musk come mai questo aggiornamento non potesse essere rilasciato gratuitamente, il magnate ha fatto sapere che questa scelta è stata fatta per poter rientrare dei costi sostenuti.

Di sicuro non è una scelta obbligatoria ma dato che è così caldamente sponsorizzata ci saremmo aspettati un qualcosa di diverso. Oltre alla maggiore autonomia preparerà la Model Y alla guida autonoma, arrivata ora anche in Cina.

Chissà quanti clienti spenderanno la somma richiesta per aggiornare la loro auto, una volta che questo aggiornamento sarà rilasciato. E’ probabile che lo faranno in molti dato che la guida autonoma stimola parecchi utenti e complice il fatto che chi ha una Tesla può permettersi questo ed altro.