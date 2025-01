Scopriamo le caratteristiche e le innovazioni della nuova Tesla Model Y, in arrivo in Europa.

Un restyling atteso per la Tesla Model Y

La Tesla Model Y, il SUV elettrico più venduto al mondo, si rinnova con un restyling significativo, presentato recentemente in Cina. Questo aggiornamento, noto come progetto Juniper, arriva dopo anni di successi commerciali dal lancio del modello nel 2019. Con la crescente concorrenza nel mercato delle auto elettriche, Tesla ha deciso di apportare modifiche importanti per mantenere la sua posizione di leader.

Design e dimensioni rinnovate

Il nuovo design della Model Y punta a migliorare l’efficienza e l’aerodinamica. La lunghezza del veicolo è aumentata a 4.797 mm, mentre larghezza e altezza rimangono pressoché invariate. Il frontale è stato completamente ridisegnato, presentando una firma luminosa ispirata al Cybertruck, con fari LED sottili e una nuova striscia luminosa. Anche il paraurti ha subito modifiche, con l’aggiunta di una telecamera frontale per migliorare le manovre e l’Autopilot.

Interni moderni e tecnologici

All’interno, la Model Y 2025 riflette le innovazioni già viste nella Model 3. Tra le novità ci sono vetri più spessi per una migliore insonorizzazione, illuminazione ambientale personalizzabile e sedili anteriori ventilati. Il display principale da 15,4″ è stato aggiornato, così come il display posteriore da 8″ dedicato ai passeggeri. Il volante presenta una nuova leva, probabilmente per gli indicatori di direzione, rendendo l’esperienza di guida ancora più intuitiva.

Motorizzazioni e prestazioni

La Model Y restyling sarà disponibile in due versioni: RWD e Long Range. La versione RWD offre un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi, con un’autonomia dichiarata di 593 km. La Long Range, invece, accelera in 4,3 secondi e ha un’autonomia di 719 km. Entrambe le varianti sono dotate di batterie LFP e supportano ricariche rapide, con potenze massime di 170 kW e 250 kW rispettivamente.

Prezzi e disponibilità

In Cina, il prezzo di partenza per la nuova Model Y è di 263.500 yuan, circa 35.000 euro, un incremento del 5% rispetto al modello precedente. Sebbene i prezzi per l’Europa non siano ancora stati annunciati, è probabile che il costo in Italia superi i 43.675 euro attuali. Inoltre, la Model Y sarà prodotta anche nella Gigafactory di Berlino, diversamente dalla Model 3, che viene assemblata a Shanghai e negli Stati Uniti.