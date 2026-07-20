MXGP 2026: tutto quello che devi sapere sul GP di Gran Bretagna

Il mondiale motocross fa ritorno a Foxhills dopo 26 anni. Scopri chi sono i protagonisti e come seguire le gare in diretta.

Dopo un’assenza di 26 anni, il mondiale di motocross torna a Foxhills per il GP di Gran Bretagna 2026 dodicesimo appuntamento della stagione. Il leggendario circuito inglese, noto per i suoi saliscendi e i cambi di pendenza, ospiterà le classi MXGPMX2WMX ed EMX125.

La pista, completamente rinnovata ma fedele al suo layout caratteristico, sarà teatro di una battaglia epica tra i migliori piloti del mondo. In testa alla classifica MXGP troviamo Lucas Coenen (KTM), che dovrà guardarsi da un Jeffrey Herlings (Honda) in grande forma. In MX2 invece, Sacha Coenen difende il primato dall’assalto di Guillem Farrés.

La storia di Foxhills e i suoi protagonisti

Foxhills ha una storia ricca di tradizioni nel mondo del motocross. Dal 1992 al 2000, il circuito ha ospitato 9 eventi, tra cui il famoso gran premio delle Nazioni del 1998 vinto dal Belgio nonostante le condizioni meteorologiche avverse. Tra i nomi illustri che hanno corso a Foxhills ci sono Chicco ChiodiSébastien Tortelli e Paul Malin.

Oggi, il circuito è pronto ad accogliere nuovamente i migliori piloti del mondo. Lucas Coenen arriva in Gran Bretagna da leader del campionato, ma dovrà affrontare un Herlings che ha già vinto a Foxhills in passato. In MX2Sacha Coenen cerca di mantenere il suo vantaggio su Farrés reduce da cinque vittorie nelle ultime sei manche.

Il programma del weekend e dove vedere le gare

Il weekend di gare inizierà sabato 18 luglio con le prove cronometrate e le gare di qualifica. Domenica 19 luglio, i warm-up inizieranno alle 11:25 per la MX2 e alle 11:45 per la MXGP. Le gare principali si svolgeranno alle 14:15 e alle 17:10 per la MX2 e alle 15:15 e alle 18:10 per la MXGP.

Per gli appassionati italiani, le gare saranno disponibili in diretta streaming su MXGP-TVDiscovery PlusHBO MaxEurosport 2 HD e DAZN per la prima manche di MX2 e MXGP. La seconda manche sarà trasmessa su Rai Play Sport 1. Inoltre, OA Sport offrirà una diretta live testuale delle gare della MXGP.

I protagonisti e le loro sfide

In MXGPLucas Coenen vanta un vantaggio di 68 punti su Herlings. Nonostante una caduta sfortunata in America, Coenen è ancora in una posizione solida per difendere il suo primato. Herlings unico pilota di vertice ad aver già corso a Foxhills, cercherà di approfittare del suo vantaggio.

In terza posizione, il campione del mondo in carica Romain Febvre (Kawasaki) arriva in Gran Bretagna dopo due podi consecutivi. La pista di Foxhills, con il suo suolo duro, è considerata amica per i piloti francesi. Tim Gajser (Yamaha) e Andrea Adamo (KTM) sono altri protagonisti da tenere d’occhio.

Tra gli italiani, Adamo è il miglior rookie della stagione e punta a migliorare ulteriormente la sua posizione. Alberto Forato (Fantic), reduce da un problema polmonare, cercherà di rientrare nella top 10. Jeremy Seewer (KTM) e Isak Gifting (Yamaha) tornano in pista dopo un periodo di assenza, mentre Kay de Wolf (Husqvarna) resta fuori per infortunio.