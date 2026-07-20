Geely e il motore elettrico 16-in-1: efficienza record e prestazioni

Geely ha fatto un passo da gigante nel settore delle auto elettriche con il suo nuovo sistema di propulsione 16-in-1. Questo Innovativo motore elettrico, sviluppato con il supporto di InfiMotion una società del gruppo Geely Auto Group promette di rivoluzionare l’efficienza e le prestazioni delle vetture elettriche.
Il sistema, chiamato Thunder integra ben 16 componenti in un unico modulo, tra cui il motore, il caricatore di bordo, il convertitore DC-DC, l’unità di controllo del veicolo e i sistemi di gestione delle batterie. Il tutto in un alloggiamento in lega di magnesio che pesa solo 75 kg circa il 15% in meno rispetto alla media del settore.
Efficienza record e prestazioni eccezionali
Uno dei punti di forza del sistema Thunder è la sua efficienza. Geely dichiara un’efficienza complessiva del 93,8% nel ciclo CLTC, un valore tra i più alti al mondo. Durante una prova attorno al lago Qinghai una vettura equipaggiata con questo sistema ha registrato un consumo di soli 8,2 kWh per 100 km ottenendo un Guinness World Record per il minor consumo energetico nella circumnavigazione del lago da parte di una berlina elettrica di produzione.
Il sistema è stato progettato per funzionare con un’architettura elettrica da 800 volt che permette una risposta rapida ai comandi del conducente. In soli 2 millisecondi il motore risponde ai comandi, contro i 40 millisecondi delle soluzioni convenzionali. Inoltre, il sistema è dotato di un raffreddamento a 54 canali che può ridurre la temperatura massima del motore fino a 15°C durante le prestazioni ad alto carico.
Due Guinness World Records per Geely
Il sistema Thunder ha ottenuto due Guinness World Records. Il primo per il minor consumo energetico durante la circumnavigazione del lago Qinghai, come già menzionato. Il secondo per la distanza più lunga percorsa in derapata continua su superficie bagnata da due veicoli elettrici, con una distanza di oltre 46 km. Questo record dimostra la capacità del sistema di gestire carichi prolungati e di mantenere prestazioni costanti.
La Geely Galaxy TT la prima vettura a montare il sistema Thunder sarà disponibile con tre diverse batterie: 52,4 kWh63,8 kWh e 75,2 kWh. La versione a trazione integrale, con una potenza combinata di 425 kW può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi.
Innovazione e sostenibilità
Il sistema Thunder non solo offre prestazioni eccezionali, ma contribuisce anche alla sostenibilità. Grazie alla sua efficienza, riduce il consumo energetico e, Inoltre, l’integrazione di così tanti componenti in un unico modulo riduce la complessità del sistema e la necessità di manutenzione.
Geely ha dimostrato che è possibile aumentare la potenza delle auto elettriche senza compromettere l’efficienza e la sostenibilità. Con il sistema Thunder il futuro delle auto elettriche sembra più promettente che mai.