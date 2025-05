Introduzione ai test sui pneumatici All-Terrain

Per la prima volta, i principali club automobilistici europei, tra cui ADAC, ÖAMTC e TCS, hanno deciso di esaminare una categoria di pneumatici finora trascurata: gli pneumatici All-Terrain (AT). Questi pneumatici, progettati per affrontare sia strade asfaltate che terreni accidentati, sono stati testati in dimensioni 225/65 R17, tipiche di SUV, minibus camperizzati e pick-up. L’obiettivo era valutare le loro prestazioni in condizioni sia stradali che off-road, confrontandoli con uno pneumatico All Season di fascia premium.

Risultati dei test: una realtà deludente

I risultati dei test hanno rivelato una realtà ben lontana dalle aspettative. Con l’aumento della popolarità di veicoli multifunzionali come SUV e furgoni, molti consumatori credono che gli pneumatici All-Terrain possano rappresentare un’alternativa più versatile rispetto alle classiche gomme All Season. Tuttavia, i dati raccolti dai club europei mettono in discussione questa convinzione. Nonostante tutti gli pneumatici AT testati portino il simbolo 3PMSF, che attesta la loro idoneità all’uso invernale, le prove hanno evidenziato gravi criticità nella loro performance su strada, specialmente in condizioni avverse.

Criticità nella sicurezza e nella frenata

Uno dei punti più critici emersi dai test riguarda la sicurezza. Su asfalto asciutto e bagnato, gli pneumatici All-Terrain hanno mostrato una distanza di frenata significativamente superiore rispetto allo pneumatico All Season utilizzato come riferimento. Ad esempio, il BF Goodrich Trail Terrain T/A è stato classificato come “non consigliato” poiché ha richiesto 15 metri in più per fermarsi durante una frenata d’emergenza a 80 km/h. Questo margine di distanza può fare la differenza tra un incidente evitato e una collisione inevitabile, evidenziando l’importanza di una scelta consapevole degli pneumatici.

Prestazioni su terreni accidentati e neve

Nonostante le criticità su strada, gli pneumatici All-Terrain hanno dimostrato di comportarsi meglio su superfici sterrate, ghiaiose e fangose, offrendo trazione e robustezza. Tuttavia, le prestazioni sulla neve sono state meno convincenti. Solo uno dei modelli testati, lo Yokohama Geolandar A/T G015, ha ottenuto un giudizio “buono”, mentre altri come Falken e General Tire hanno raggiunto solo il livello di “soddisfacente”. Pneumatici come Pirelli e Bridgestone sono stati valutati come “sufficienti”, sollevando ulteriori interrogativi sulla loro efficacia in condizioni invernali.

Conclusioni sui pneumatici All-Terrain

In sintesi, i test condotti dai club automobilistici europei hanno messo in luce le limitazioni degli pneumatici All-Terrain, in particolare in termini di sicurezza e prestazioni su strada. Sebbene possano offrire vantaggi in contesti off-road, la loro idoneità per l’uso quotidiano su asfalto rimane dubbia. I consumatori sono quindi invitati a considerare attentamente le proprie esigenze e a informarsi adeguatamente prima di scegliere pneumatici per i propri veicoli.