La Regione Lombardia stanzia 23 milioni di euro per veicoli a basse emissioni e incentivi per la demolizione.

Un nuovo inizio per gli incentivi auto in Lombardia

Dopo un anno di attesa, la Regione Lombardia ha finalmente annunciato il ritorno degli incentivi auto per il 2025, con un budget complessivo di 23 milioni di euro. Questa iniziativa mira a promuovere l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale, offrendo sconti significativi a chi desidera sostituire il proprio veicolo inquinante. Gli incentivi sono rivolti a residenti lombardi e comprendono non solo autovetture, ma anche motoveicoli, ciclomotori elettrici ed e-cargo-bike.

Dettagli sugli incentivi e le modalità di richiesta

La delibera regionale prevede contributi economici che variano da 500 a 4.000 euro, a seconda della tipologia di veicolo acquistato. Di questi fondi, 20,7 milioni di euro sono destinati agli incentivi per le autovetture, mentre 2 milioni sono riservati a moto e cargo-bike, e 500.000 euro per la sola demolizione di vetture inquinanti. Gli incentivi saranno disponibili a partire dal , e la domanda potrà essere presentata attraverso il portale della Regione Lombardia, dove saranno disponibili anche informazioni dettagliate e FAQ.

Un impatto positivo sull’ambiente e sull’economia

L’assessore all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione, ha sottolineato l’importanza di questo programma, evidenziando come il precedente bando del 2023 abbia già aiutato oltre 5.363 famiglie a cambiare il proprio veicolo, contribuendo così a migliorare la qualità dell’aria nella regione. Con il raddoppio dello stanziamento per il 2025, si prevede di immettere in circolazione circa 11.000 veicoli a zero o basse emissioni. Maione ha anche affermato che si tratta di un’opportunità concreta per le famiglie che desiderano un’auto nuova, senza imposizioni ideologiche, ma con un supporto reale per il cambiamento.