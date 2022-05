Toyota GR Supra: prestazioni su strada, caratteristiche e prezzo

La Toyota GR Supra ha fatto molto parlare di sé per via del cambio manuale e per una carrozzeria in edizione limitata che non ha a che fare nemmeno con la Mazda, anche se questa appartiene alla stessa casa automobilistica.

La multinazionale giapponese

Toyota GR Supra, caratteristiche

Di base la Toyota GR Supra 2022 si presenta con un motore a benzina da 4 cilindri con trazione posteriore e cambio automatico a otto rapporti.

L’auto va da 0 a 100 in 5,2 secondi e ha una velocità di 250 chilometri all’ora. Avendo dalla sua 258 CV, non è proprio l’auto per un novellino.

Il cambio è sia automatico che manuale. A due porte e a due posti, ha una lunghezza di poco superiore ai quattro metri, una larghezza di 1,85 metri e un’altezza di 1,29 metri, quindi si nota subito che si parlerà di un abitacolo sportivo, anche se dotato di tutti i comfort.

Il bagagliaio è di 290 litri.

La versione in edizione limitata Racetrack è subito riconoscibile per via della verniciatura Horizon Blue. i cerchi in lega sono di 19 pollici in nero opaco. Il motore è a benzina, a sei cilindri. In più, offre 340 CV di pura adrenalina.

Interni e infontainment

Nonostante le dimensioni sportive dell’abitacolo, il comfort è assicurato. Infatti, si utilizzano i sedili da corsa, che nella versione base sono neri e rossi. Nella versione limitata, invece, le cuciture sono blu per ricordare la verniciatura metallizzata esterna. L’appartato di infotainment offre un touch screen da 8,8 pollici e la possibilità di effettuare chiamate in vivavoce senza usare lo smartphone, con un semplice collegamento.

Infine, il bagagliaio si apre con i sistemi Smart Entry con Push Start. L’edizione limitata offre in più un inserto in fibra di carbonio esclusivo sul cruscotto.

Toyota GR Supra prezzo

Il nuovo gioiello di Toyota ha un prezzo base di listino di 55.900 euro.