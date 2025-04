Toyota ha presentato la versione 2025 di Hilux GR Sport II il pick-up top di gamma della casa giapponese che punta ad abbinare sportività tipica delle vetture griffate Gazoo Racing (in questo caso in termini di allestimento) e il comfort di un mezzo pensato principalmente per il lavoro e per chi ha come hobby l’avventura.

Toyota Hilux GR Sport II: le sue caratteristiche

Toyota Hilux GR Sport II cambia rispetto alla precedente generazione uscita sul mercato nel 2023 sul fronte dello sterzo e delle sospensioni, entrambi i comparti sono stati migliorati per garantire maggiore stabilità e controllo.

La carreggiata del veicolo è stata ampliata di 155 mm all’anteriore e di 135 mm al posteriore, questi interventi garantiscono una migliore presenza scenica ma anche danno spazio a cerchi più ampi per aumentare la sportività.

A questo proposito il mezzo monta ammortizzatori tarati in modo diverso ed una barra anti-rollio alleggerita per permettere al possente motore di essere al top in ogni terreno che ci si trova ad affrontare.

Il motore, Toyota prosegue con il 2.8 Turbodiesel che in questo MY 2025 ha una potenza di 204 cavalli ed una coppia di 500 NM. Il cambio è un automatico a 6 rapporti, la combinazione motore-cambio lo rende comfortevole e sportivo su ogni tipo di terreno.

La trazione è integrale con il sistema A-TRC ovvero un controllo di trazione attivo che rende il pick-up facilmente gestibile anche sui terreni più accidentati.

Prezzo in linea con altri Top pick-up

Dal punto di vista del prezzo il nuovo Hilux GR Sport II sarà in vendita dal mese di maggio in Italia, il suo prezzo di listino è di 51.800 euro.

Una cifra adatta al veicolo, essendo il massimo che Toyota può offrire per questo veicolo iconico ci si aspetta di dover spendere.