Toyota Hilux GR Sport: prestazioni e innovazioni nel fuoristrada

Il Toyota Hilux GR Sport si distingue per prestazioni elevate e comfort in fuoristrada.

Un debutto spettacolare in Cappadocia

Il Toyota Hilux GR Sport ha fatto il suo debutto in una location mozzafiato: la Cappadocia, in Turchia. Questa regione, famosa per le sue formazioni rocciose uniche e i terreni difficili, ha fornito il palcoscenico ideale per dimostrare le capacità fuoristradistiche del nuovo modello. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 140 giornalisti provenienti da 20 Paesi, tutti pronti a testare le prestazioni di questo pick-up di alta gamma.

Design e prestazioni al top

Il Toyota Hilux GR Sport si posiziona al vertice della gamma, superando le versioni Hi-Cruiser, Adventure e Invincible. Il design è stato rivisitato, ispirandosi al mondo del Rally Dakar, dove Toyota ha ottenuto numerosi successi. Sotto il cofano, il pick-up è equipaggiato con un motore turbodiesel da 2.8 litri, capace di erogare 204 CV e 500 Nm di coppia. Questa combinazione, abbinata a un cambio automatico a sei marce, garantisce prestazioni eccellenti su ogni tipo di terreno, sia su strada che in fuoristrada.

Innovazioni tecniche per una guida superiore

Una delle principali novità del Toyota Hilux GR Sport riguarda le sospensioni e il sistema di sterzo, che sono stati migliorati per garantire una maggiore stabilità e un controllo ottimale. Con una larghezza di carreggiata ampliata di 70 mm e ammortizzatori rivisitati, il pick-up offre una guida più fluida e sicura. Inoltre, l’adozione di una maggiore altezza da terra e miglioramenti nell’angolo di attacco aumentano ulteriormente le capacità fuoristradistiche del veicolo, rendendolo in grado di affrontare le condizioni più difficili con facilità.

Interni e tecnologia all’avanguardia

All’interno, il Toyota Hilux GR Sport mantiene un design familiare, ma con alcune migliorie tecnologiche. Il sistema di infotainment include il Toyota Smart Connect, che offre funzionalità di navigazione aggiornate in tempo reale. La connettività wireless tramite Apple CarPlay e Android Auto è un ulteriore vantaggio, così come la possibilità di abbinare il pacchetto audio premium JBL. Queste caratteristiche rendono l’esperienza di guida non solo sportiva, ma anche confortevole e moderna.

Disponibilità e prezzi

Il Toyota Hilux GR Sport sarà disponibile in Italia a partire dal mese di maggio, con un prezzo di partenza di 51.800 euro, esclusa IVA. Sebbene i dettagli sui prezzi per le diverse configurazioni non siano ancora stati divulgati, l’interesse per questo modello è già molto alto, grazie alle sue prestazioni e al design accattivante.