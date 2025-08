Toyota Land Cruiser, la nuova generazione è pronta a far debuttare il motore ibrido in gamma, abbinando prestazioni ed ecologia oltre all'immancabile tecnologia al top.

Toyota Land Cruiser torna sul mercato con un vistoso rinnovamento in particolare nella sua “sottopelle” per abbracciare la motorizzazione ibrida che porta il fuoristrada giapponese in un territorio inesplorato ma che sarà la base per il futuro di questa icona del settore offroad.

Toyota Land Cruiser, si punta sul sistema ibrido a 48V

La nuova generazione di Toyota Land Cruiser con il motore ibrido è stata lanciata alla fine del 2024 e il cambiamento di maggior rilievo è stato fatto in termini motoristici, dato che esternamente resta fedele alle sue forme canoniche.

Il motore termico di questa versione ibrida è il 2.8 turbodiesel che garantisce tanta coppia ed affidabilità, la guida ora è diventata anche più fluida e confortevole ed anche nell’offroad, suo terreno prescelto, è capace di affrontare qualsiasi ostacolo senza intoppi.

I tecnici sono intervenuti sul sistema start & stop ottimizzandolo rispetto al passato. Ora è più silenzioso e consente un riavvio del motore pressoché istantaneo.

Il sistema ibrido si basa su un motore elettrico dà al fuoristrada 12 kW di potenza e 65 Nm di coppia che vanno abbinati a quanto offerto dal motore endotermico.

A brevissimo sarà in Europa

Il nuovo Toyota Land Cruiser Hybrid 48V sarà entro la fine dell’estate disponibile per l’acquisto nei concessionari Toyota di tutta Europa. Il suo prezzo non è ancora stato annunciato.

E’ ipotizzabile una cifra di partenza vicina ai 90.000 euro per questa motorizzazione dato che il listino si apre ad 85.000 euro.

Si tratta di una cifra importante per un mezzo tutto fare ricco di tecnologia e capace di prestazioni e durabilità nel tempo. Questo specifico modello non è diventato un riferimento nella categoria per caso ed anche questa nuova versione saprà mantenere fede alle aspettative.