Toyota è un brand dal grande heritage sportivo dato che sin dalla sua nascita ha usato le competizioni come banco di prova per quelle che poi sarebbero state le vetture che avremmo visto su strada. Il suo animo è stato maggiormente legato al Rally ed è proprio in questa veste che debutta un concept basato sulla GR86 che è possibile vedere al SEMA di Las Vegas.

Toyota GR86 Rally Legacy: quel bel “sapore” di Celica GT Four

Toyota punta sempre ad offrire il meglio delle proprie capacità in occasione dei grandi saloni e per gli Stati Uniti d’America una delle vetrine di maggior lustro è il Sema Motorshow di Las Vegas. In questa cornice la casa giapponese ha presentato i suoi concept di nuova realizzazione.

Tra questi spicca la GR86 Rally Special una one-off, di cui non è prevista una produzione in serie, che si ispira esteticamente alla mitica Celica GT Four e alla Supra by Tom’s on quella fantastica livrea tricolore con lo sponsor Castrol.

Sul frontale fanno bella mostra i quattro fari supplementari per avere il massimo della visibilità nelle speciali notturne e al retrotreno vi è un inedito doppio scarico ed un nuovo spoiler.

La bellezza non si ferma qui, a catturare l’attenzione ci pensano i quattro cerchi bianchi della Speedline che sono identici a quelli che montava la Celica GT Four che fu campione del mondo con Carlos Sainz Sr.

Hanno montato il motore della Corolla GR

Sotto il vestito questa Rally Special ha poco o meglio nulla a che vedere con la normale GR86. Il motore che i tecnici hanno adottato è il 1.6 3 cilindri della Corolla GR, acquistabile sul mercato americano, che sviluppa 304 cavalli e 370 Nm di coppia massima.

Dalla compatta anche il differenziale posteriore e l’alloggiamento così da avere i medesimi rapporti, che si gestiscono da un cambio sequenziale. La trazione è integrale come sulla Celica che omaggia, in modo da avere il massimo del grip in qualunque condizione.

Come contorno un interno spoglio, con rollbar posteriore e alloggiamento per la ruota di scorta. Davvero un peccato che questo sogno su ruote non si trasformi in realtà.