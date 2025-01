Toyota Urban Cruiser era già arrivata in forma di concept car nel corso di quest’anno ma da qualche giorno è stata presentata ufficialmente durante un evento a lei dedicato, naturalmente online. In questo articolo vediamo le novità di questo modello.

Toyota Urban Cruiser: caratteristiche principali

Esternamente ha nel design un richiamo alla Suzuki e-Vitara, in particolare nel frontale, condividono la medesima piattaforma costruttiva, e al retrotreno è dotata di luci ad arco che ricordano quanto abbiamo già visto sull’Alfa Romeo Junior.

Le sue dimensioni la rendono piuttosto compatta, con un a lunghezza di 4 metri e 28, una larghezza di 1 metro e 80 ed un’altezza di 1 metro e 64 è leggermente più grande della sorella minore Yaris Cross.

Internamente permane la similitudine con la e-Vitara con strumentazione da 10,25 pollici e schermo dell’infotainment da 10,1 pollici. A livello software abbiamo il classico OTA always-on di Toyota con pochissimi tasti fisici.

Il tunnel centrale è abbastanza ingombrante, ingloba al suo interno il rotore per gestire la frenata rignerativa e le diverse modalità di guida oltre che naturalmente la trasmissione.

I motori saranno solo elettrici

Come ci si aspetta da un mezzo nato in questo periodo i propulsori sono solo elettrici. Due diverse tipologie di potenza, da 49 kWh e 61 kWh con potenze in cavalli di 144 per la prima con trazione anteriore e di 174 cavalli per quella con la batteria più grande.

La medesima batteria è adottata sul modello con trazione integrale 4×4 che sviluppa 184 cavalli di potenza.

Per i prezzi è ancora troppo presto per avere news. In riferimento al suo eventuale arrivo in Italia si può pensare di vederla in strada al più presto a fine 2025.

La gamma elettrificata del marchio giapponese dovrebbe in gran parte arrivare anche nel nostro continente.