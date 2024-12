Un nuovo capitolo per Toyota nel segmento dei SUV elettrici

La casa automobilistica giapponese Toyota ha recentemente svelato il suo ultimo modello, l’Urban Cruiser, un SUV elettrico che promette di rivoluzionare il mercato europeo. Questo nuovo veicolo si inserisce in un segmento in rapida crescita, caratterizzato da una crescente domanda di veicoli a zero emissioni. Con l’obiettivo di lanciare quindici veicoli a emissioni zero entro il 2026, Toyota sta puntando su modelli innovativi e sostenibili per conquistare i consumatori.

Design distintivo e interni versatili

L’Urban Cruiser si distingue per il suo design moderno e accattivante, ispirato ai SUV più recenti. Il frontale, definito “hammerhead”, è una delle caratteristiche che cattura immediatamente l’attenzione. Le dimensioni del veicolo, con una lunghezza di 4,23 metri e un passo di 2,70 metri, offrono un abitacolo spazioso e versatile, ideale per le famiglie e per chi cerca comfort durante i viaggi. I sedili posteriori scorrevoli e ribaltabili permettono di adattare facilmente lo spazio interno, rendendo l’Urban Cruiser un’ottima scelta per chi ha bisogno di flessibilità.

Prestazioni e tecnologia all’avanguardia

Il nuovo SUV elettrico di Toyota è costruito su una piattaforma dedicata, progettata per garantire sicurezza e spazio. Sarà disponibile con due pacchi batteria, offrendo diverse opzioni di potenza, da 144 a 184 CV, a seconda della versione scelta. La trazione anteriore e integrale garantiscono prestazioni ottimali su qualsiasi tipo di terreno. Inoltre, il sistema di assistenza alla guida include tecnologie avanzate per migliorare la sicurezza e l’esperienza di guida, come il cruise control adattivo e il sistema pre-collisione.

Integrazione tecnologica e comfort

All’interno, l’Urban Cruiser offre un cruscotto digitale da 10,25 pollici e un display multimediale da 10,1 pollici, progettati per un utilizzo intuitivo. L’integrazione con smartphone consente ai conducenti di accedere facilmente alle proprie app preferite, rendendo ogni viaggio più connesso e piacevole. Inoltre, la wallbox domestica Toyota HomeCharge e l’app MyToyota offrono praticità nella gestione della ricarica del veicolo, rendendo l’esperienza di possesso ancora più semplice.