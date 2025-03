Un design moderno e funzionale

La Toyota Urban Cruiser, presentata all’inizio del 2025 al Salone di Bruxelles, rappresenta un importante passo avanti per la Casa giapponese nel segmento dei SUV compatti. Sviluppato in collaborazione con Suzuki, questo modello è stato progettato specificamente per soddisfare le esigenze del mercato europeo. La plancia della Urban Cruiser si distingue per un’impostazione moderna ed essenziale, caratterizzata da un cruscotto orizzontale ribassato che enfatizza la larghezza dell’abitacolo.

Interni e tecnologia all’avanguardia

Al centro della plancia, un ampio pannello nero lucido integra un quadro strumenti digitale da 10,25″ e un sistema di infotainment all’avanguardia. Quest’ultimo è dotato di un touchscreen da 10,1″ con software connesso e aggiornamenti OTA, offrendo un’interfaccia intuitiva e funzioni avanzate per la connettività e l’intrattenimento. I comandi fisici sono ridotti al minimo, con pulsanti strategicamente posizionati per un accesso rapido alle funzioni principali.

Comfort e spazio a bordo

Uno degli aspetti più interessanti della Toyota Urban Cruiser è l’attenzione al comfort dei passeggeri. Con un passo di 2.700 mm, il SUV offre uno spazio interno ampio, in particolare per i passeggeri posteriori. I sedili posteriori sono scorrevoli, consentendo di modulare lo spazio per le gambe e raggiungere livelli di comfort paragonabili a quelli di una berlina di segmento D. Inoltre, il sistema di illuminazione ambientale personalizzabile, con 12 diverse tonalità di colore, contribuisce a creare un’atmosfera accogliente all’interno dell’abitacolo.

Capacità del bagagliaio e flessibilità

Nonostante Toyota non abbia ancora rilasciato dati ufficiali sulla capacità del bagagliaio, le immagini suggeriscono un vano di buone dimensioni, in linea con la categoria, con una capacità minima stimata tra i 300 e i 400 litri. La flessibilità del carico è garantita dalla possibilità di abbattere gli schienali posteriori con uno schema , permettendo di gestire lo spazio in base alle necessità e rendendo la Urban Cruiser un’ottima scelta per chi cerca un SUV pratico e versatile.