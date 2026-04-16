Toyota Yaris Cross restyling 2026: design aggiornato e gamma motori rivista

La Toyota yaris Cross ha conquistato il mercato europeo con oltre 200.000 esemplari venduti nel 2026 e ora affronta una fase di aggiornamento estetico e tecnico. Questo restyling punta a mantenere gli elementi che hanno reso popolare il modello, introducendo però dettagli che ne modernizzano l’aspetto e la percezione a bordo, senza stravolgere la formula di base.

Nel rinnovamento troviamo novità distribuite su carrozzeria, interni e gamma propulsori: alcune scelte tecniche sono confermate, altre semplificate per dare maggiore chiarezza all’offerta. Tra i punti salienti emergono il nuovo disegno della parte anteriore, materiali più sostenibili per gli interni e la conferma del sistema full hybrid da 130 CV come cuore della gamma.

Design ed esterni: un volto più contemporaneo

Il restyling della Toyota Yaris Cross cambia soprattutto la faccia dell’auto: il frontale è stato completamente ridisegnato con una griglia sdoppiata che separa visivamente la sezione superiore da quella inferiore, mentre la trama a nido d’ape della parte alta è ora verniciata in tinta carrozzeria per un effetto più armonico. Anche i gruppi ottici, sempre a LED, sono stati aggiornati e integrano ora le luci diurne, che in precedenza erano elementi separati.

Dettagli e personalizzazioni

Di profilo si notano nuovi cerchi disponibili fino a 18″ a seconda dell’allestimento e una nuova tinta bronzo proposta con tetto e montanti neri in contrasto. Al top della gamma permane l’allestimento GR Sport, riconoscibile per paraurti dedicati, cerchi specifici e badge distintivi, oltre a un assetto leggermente più rigido per una guida più coinvolgente. Le dimensioni restano invariate: la lunghezza è di 4,18 metri e la luce a terra è di 16 cm, elementi che mantengono l’impostazione da crossover e facilitano l’uso urbano.

Abitacolo e materiali: qualità percepita e sostenibilità

All’interno la Yaris cross 2026 propone finiture più curate e una riorganizzazione dei materiali per trasmettere maggiore raffinatezza. L’architettura dell’abitacolo resta fedele al progetto originario, con il classico accoppiamento tra cruscotto digitale e schermo centrale, ma i rivestimenti e l’illuminazione ambientale sono stati aggiornati in funzione dell’allestimento.

Sedili Sakura Touch e dotazioni tecnologiche

La versione sportiva dei sedili impiega il materiale chiamato Sakura Touch, sviluppato da Toyota: si tratta di un mix che include PVC di origine vegetale, sughero riciclato e PET recuperato, capace di ridurre le emissioni di CO2 fino al 95% rispetto alla pelle tradizionale. La dotazione include due schermi — strumentazione e infotainment — rispettivamente da oltre 12″ e oltre 10″, climatizzazione bizona con comandi separati, Apple CarPlay, Android Auto, due porte USB e una piastra di ricarica wireless per smartphone.

Piattaforma, motori e sicurezza

Il cuore meccanico rimane il sistema full hybrid da 130 CV, basato su un 1.5 a tre cilindri abbinato a un motore elettrico e a una batteria di dimensioni contenute. In condizioni d’uso quotidiano e a basse velocità l’auto riesce a muoversi in modalità elettrica, riducendo consumi e rumore; questa caratteristica è uno dei fattori che contribuiscono al successo del modello.

Trazione integrale e sistemi di assistenza

Tra le opzioni è prevista una versione con trazione integrale elettrica, ottenuta tramite un secondo motore elettrico per l’asse posteriore che elimina l’albero di trasmissione tradizionale; questa soluzione migliora la motricità su fondi difficili, pur comportando una riduzione del volume di carico di circa 70 litri. Sul fronte della sicurezza la vettura offre i principali sistemi di assistenza di livello 2, come la frenata automatica di emergenza, il cruise control adattivo e il mantenimento attivo della corsia, garantendo supporti utili nella guida quotidiana.

Allestimenti, spazio a bordo e prezzi

La configurazione degli allestimenti non stravolge la gamma: sono confermati pacchetti stagionali e il top di gamma GR Sport con dettagli estetici e assetto dedicato. Nonostante la natura compatta (lunghezza intorno a 4,18 metri), lo spazio interno è ben sfruttato: i passeggeri posteriori viaggiano comodi e il bagagliaio offre una capacità variabile tra circa 320 e 390 litri a seconda della versione e della presenza della trazione integrale.

La Yaris Cross restyling sarà disponibile nelle concessionarie a partire da settembre 2026. I prezzi ufficiali non sono stati ancora comunicati, ma si prevede che rimangano in linea con l’attuale offerta della versione da 130 CV, il cui prezzo parte da poco più di 31.000 euro.