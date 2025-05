Un design rinnovato per la Toyota Corolla Cross

La nuova Toyota Corolla Cross per il 2026 si presenta con un look rinnovato e accattivante. La casa automobilistica giapponese ha apportato modifiche significative al design esterno, introducendo una griglia a nido d’ape e fari dal profilo più affilato. Questi cambiamenti non solo migliorano l’estetica del veicolo, ma contribuiscono anche a una maggiore aerodinamicità. I modelli di fascia alta sono dotati di una barra luminosa a LED, mentre i fanali posteriori sono stati aggiornati con alette integrate per un tocco di modernità.

Interni moderni e tecnologici

All’interno, la Toyota Corolla Cross offre un abitacolo completamente rivisitato. La console centrale è ora più ampia e accogliente, con un nuovo selettore del cambio e comandi aggiornati per un’esperienza di guida più intuitiva. Le dotazioni digitali sono state migliorate, con un display da 10,5 pollici per il sistema di infotainment e uno schermo da 12,3 pollici per il quadro strumenti, che forniscono informazioni chiare e facilmente leggibili. Questi aggiornamenti rendono l’abitacolo non solo più moderno, ma anche più funzionale per gli utenti.

Motorizzazioni ibride e prestazioni

Dal punto di vista tecnico, la nuova Corolla Cross offre due motorizzazioni ibride già conosciute: la Hybrid 140, con un motore quattro cilindri da 1.8 litri abbinato a un’unità elettrica per una potenza combinata di 138 CV, e la Hybrid 200, che utilizza un motore da 2.0 litri e un’unità elettrica per un totale di 194 CV. Sebbene non ci siano cambiamenti significativi rispetto ai modelli precedenti, Toyota ha lavorato per migliorare la fluidità e il comfort di guida. La variante GR Sport, pur non essendo un vero modello Gazoo Racing, presenta un aspetto più sportivo e modifiche tecniche come sospensioni abbassate di 10 mm e un servosterzo rivisitato.

Versatilità e praticità per ogni esigenza

Con queste modifiche, Toyota mira a posizionare la nuova Corolla Cross come un SUV maturo e versatile, adatto sia alla mobilità urbana che a chi cerca un veicolo dall’aspetto più dinamico. La presenza di profili di guida aggiuntivi come ‘Sport’ e ‘Snow Extra’ offre maggiore flessibilità in diverse condizioni stradali. Anche se non è stata ancora fissata una data specifica per il debutto sui mercati internazionali, si prevede che la nuova Corolla Cross sarà disponibile nelle concessionarie europee entro la metà del 2025.