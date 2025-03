Un’ibrida compatta per la città

La Toyota Yaris Hybrid continua a riscuotere un grande successo in Italia, grazie alle sue dimensioni compatte e alla sua efficienza energetica. La versione Model Year 2025, con motorizzazione ibrida 1.5 da 115 CV e cambio E-CVT, è particolarmente adatta per la guida urbana, offrendo un’esperienza di guida fluida e reattiva. Con un prezzo promozionale di 19.950 euro, rispetto al listino di 24.550 euro, questa vettura rappresenta un’opzione allettante per chi desidera un’auto ibrida senza compromettere il budget.

Finanziamento Toyota Easy Next

Fino al 31 marzo, i clienti possono approfittare del finanziamento Toyota Easy Next, che prevede un anticipo di 6.120 euro e 47 rate mensili di 128,93 euro (TAN 6,99%, TAEG 8,64%). Al termine del piano, è prevista una maxi rata finale di 11.811,10 euro. Questo piano di finanziamento rende l’acquisto della Yaris Hybrid accessibile, con spese di incasso e gestione pratica contenute a 3,90 euro per rata e un’imposta di bollo di 16 euro.

Servizi aggiuntivi e garanzia

Un altro aspetto interessante dell’offerta è la possibilità di integrare il finanziamento con servizi aggiuntivi come assicurazione furto e incendio, estensione di garanzia, pacchetto di manutenzione e Kasko. È importante notare che la Toyota offre già tre anni di garanzia inclusi nel prezzo. Inoltre, per chi richiede un preventivo online, è disponibile un Extrabonus di 1.000 euro, rendendo l’offerta ancora più vantaggiosa.

Limiti e considerazioni

Tuttavia, è fondamentale considerare che il limite di percorrenza annuale è fissato a 12.500 km, il che potrebbe risultare restrittivo per chi percorre lunghe distanze. Non sono stati forniti dettagli chiari sui costi extra in caso di superamento di questa soglia, il che potrebbe rappresentare un punto di attenzione per i potenziali acquirenti. Le limitazioni e le condizioni dell’offerta sono valide solo per contratti stipulati entro il 31/03/2025 e immatricolazioni entro il 31/07/2025, presso concessionari aderenti e soggetti ad approvazione finanziaria.