Le motociclette sono il simbolo di libertà per eccellenza se si parla di mezzi a motore, permettono di sgusciare in mezzo al traffico e di regalare un’esperienza legata alla velocità, totalmente diversa rispetto alle quattro ruote. I registi hanno provato a trasporla nei film ad esse dedicati e in questo articolo vediamo i migliori nel genere.

I migliori 5 film dedicati ai viaggi in moto

Easy Rider

Il primo film di cui andiamo a parlare è Easy Rider, pellicola per eccellenza se si tratta di viaggi on the road a tema motociclistico, un viaggio, in tutti i sensi, nell’America anni 60 per raggiungere un’importante festa di strada.

Domani, Altrove

Altro film, stavolta di taglio documentaristico, basato sul viaggio attraverso il mondo, di due amici a bordo delle loro motociclette durato 3 anni ma che di sicuro ha fatto loro apprezzare il nostro pianeta in un modo speciale.

Indian – La Grande Sfida

Film interpretato magistralmente da Anthony Hopkins che narra la storia di Burt Munro, motociclista neozelandese detentore di svariati record di velocità sul tracciato salato di Bonneville negli stati uniti.

I diari della Motocicletta

Film che racconta del viaggio compiuto nel 1952 attraverso il continente latino americano da due giovani studenti Alberto Granado e colui che sarebbe diventato un leader politico e icona mondiale: Ernesto Guevara, prima di diventare Che.

Il selvaggio

Film degli anni 50 che racconta la storia di una gang di motociclisti che si divertiva ad assumere comportamenti oltre il limite corredati da episodi di ubriachezza. Un chiaro riferimento ai Motorcycle Club sorti in California nel 1947. Leader della banda a bordo della sua Triumph Tunderbird è Marlon Brando.

Film fuori classifica

Svalvolati on the road

Pellicola con John Travolta, Martin Lawrence, Tim Allen & William H. Macy che dopo aver girato ogni fine settimana con le loro moto per evadere dalla routine, sotto spunto del leader, Woody (John Travolta) decidono di intraprendere un viaggio avventuroso sino al Pacifico.

TT – Closer to the edge

Documentario che ripercorre, attraverso scene reali di gara e non, la corsa del 2010. La scelta di Guy Martin, pilota di corse su strada, a dedicare la propria vita a questo genere di gare ricche di pericoli. Un modo per provare a entrare nella testa di questi centauri, molto spesso oscurati dai colleghi dediti alle gare su circuito.