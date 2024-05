La vera protagonista di Transporter Extreme: l’auto

Nel secondo film della serie, Transporter Extreme, Frank Martin non è il solo protagonista: la sua auto, una Audi A8 W12, lo accompagna in ogni sfida.

Secondo film della trilogia iniziata nel 2002, diretto da Louis Leterrier e prodotto da Luc Besson, Transporter Extreme (2005) è stato prodotto dalla 20th Century Fox e ha due grandi protagonisti: Frank Martin e la sua nuova auto sulla quale si lancia in prodezze, la Audi A8 W12.

Transporter Extreme: l’auto protagonista

In Transporter Extreme il duro mercenario Frank Martin – l’attore Jason Statham – è diventato il bodyguard della famiglia del senatore Billings, un pezzo grosso della narcotici: sarà al suo servizio che userà la potente auto della casa Audi. Il suo compito è quello di scortare il figlio del politico, fin quando il bambino sparisce per essere rapito. Da questo momento sono tante le scene alla guida della vettura che ci lasciano senza fiato: inseguimenti, corse per le strade di Miami, ce n’è addirittura una in cui la Audi A8 si alza dall’asfalto per ruotare su se stessa per qualche secondo.

Audi A8 W12

L’auto protagonista di Transporter Extreme è una Audi A8 W12, una berlina di vero lusso con un motore di 6 litri W12 e una potenza massima di 450 CV. La macchina, grazie ad un motore molto potente, può arrivare da 0 a 100 chilometri orari in soli 5,2 secondi, e in 17,4 passa da 0 a 200 chilometri orari. La velocità massima di questa Audi è di 250 chilometri orari.

Una berlina, dunque, ma sportiva, che permette all’attore principale di superare tante prove e disavventure: in una scena l’agguerrito Frank riesce perfino a saltare da un palazzo all’altro con l’auto. L’auto di Transporter è inoltre progettata per essere una vettura molto dinamica: è dotata di un telaio in alluminio, freni in ceramica e un sistema di sospensioni pneumatiche a regolazione elettronica. Il film è stato quindi il palcoscenico perfetto per mostrare le qualità di questa auto formidabile.