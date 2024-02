Audi A1 Sportback: prezzo, cavalli, dimensioni, interni

L’Audi A1 Sportback è la sportiva tedesca che ha chiaramente puntato a rifarsi il look, andando sempre più incontro alla sua vera vocazione, una berlina che incontri un’auto da corsa. Sportivi, senza troppe pretese. Eleganti, senza esagerare. Delicatamente di classe. Tutto questo, si può. Scopriamo ora prezzo, cavalli, dimensioni e interni dell’ Audi A1 Sportback.

Audi A1 Sportback: dimensioni e interni

La casa automobilistica con sede a Ingolstadt si caratterizza da tempo per le sue auto di classe ed eleganti. Le dimensioni di A1 sono per esempio, piuttosto notevoli per un’auto dello stesso segmento.

La lunghezza dell’auto supera i 4 metri, per un totale di 4,09 m per la precisione. Audi A1 poi è larga 1 m e 740 cm, una misura comoda per i passeggeri e che da al telaio una piacevole figura snella e allungata, a riprendere l’aspetto “corsa”. L’altezza, invece, è di 1,409 m con un passo che misura 2563 m.

L’auto è un modello a 5 porte che può ospitare al suo lussuoso interno 5 persone in totale. Il bagagliaio è spazioso, con un’ottima capienza pari alla misura di 335 litri e un serbatoio di 40 l.

Gli interni conquistano i clienti per il livello di qualità e finiture di alto livello a bordo. Qui, vi è il volante multifunzione e il quadro strumenti, analogico ma completo di tutto. Ad impreziosire la plancia ci pensano poi le bocchette dell’aria circolari, ispirate a quelle della coeva TT. Nonché la presenza di un sistema di infotainment a scomparsa. Per comandare il sistema, ovviamente privo di touch, si usano i comandi verticali nella parte centrale della plancia. Più in basso troviamo poi i comandi per il climatizzatore, manuale o automatico, e ancora più in basso la leva del cambio, manuale o automatico S tronic a doppia frizione a 7 marce. La plancia è poi rivestita di materiali morbidi al tatto e piacevoli alla vista. Così come anche la parte alta e centrale delle portiere, i sedili e gli assemblaggi.

Motore e cavalli

Per quanto riguarda il motore che alimenta la creatura di Ingolstadt, lo slogan perfetto sarebbe “nessuna sorpresa, massima performance”. Infatti, andiamo a ritrovare un motore capiente, conosciuto e quindi affidabile. Ma che non potremmo assolutamente definire noioso. Infatti Audi cura sempre con la massima precisione l’aspetto meccanico e anche questa volta ha scelto il top. Sotto il cofano andiamo a trovare quindi un tre cilindri dalla cilindrata di 1.000 del tipo di motore a combustione. La potenza che può sprigionare è pari a 116 cv per raggiungere la velocità massima di 203 km/h.

Inoltre, ciò che piace di questa versione ha a che fare con l’ecologia. Infatti le emissioni che produce A1 sono di 108 di anidride carbonica. I consumi, invece, sono di 6.00 l/100 km, mentre se andrete in autostrada ne consumerete 4.00 l/100 km. Il consumo medio è ovviamente di 5.00 litri ogni 100 chilometri.

Prezzo dell’Audi A1 Sportback

Dopo aver visto cavalli, dimensioni e interni, scopriamo il prezzo dell’Audi A1 Sportback che parte da 26.500 euro.

VEDI ANCHE:

Audi Q3 Sportback: prezzo, dimensioni e interni

Audi RS6 Avant: prezzo, velocità massima e cavalli