Tre camper in fiamme a Isola Verde: due esplosioni durante il rogo nella notte

Nella notte tra sabato e domenica 5 luglio 2026 un incendio in un'area di sosta privata a Isola Verde, alla fine di via Nazioni Unite, ha distrutto tre camper e una moto. Durante il rogo si sono avvertite due esplosioni che hanno spaventato famiglie presenti nei dintorni; i vigili del fuoco sono intervenuti con più mezzi e hanno completato le operazioni alle prime ore del mattino senza registrare feriti.

Nella notte tra sabato e domenica 5 luglio 2026 un violento incendio è scoppiato in un’area di sosta privata situata a Isola Verde nei pressi della fine di via Nazioni Unite verso il Bacucco. Le fiamme hanno rapidamente avvolto tre camper parcheggiati nell’area e una moto adiacente, trasformando la porzione di terreno in un punto di intenso calore e fumo. Durante lo sviluppo del rogo si sono sentite due esplosioni distanziate di pochi minuti l’una dall’altra, fenomeno che ha aumentato la paura tra le persone presenti e ha richiamato l’attenzione dei residenti della zona. Nonostante l’intensità dell’evento, al termine delle operazioni non sono stati segnalati feriti.

Intervento e operazioni dei vigili del fuoco a Isola Verde

Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalle squadre dei vigili del fuoco che hanno raggiunto il luogo dell’incendio con tre mezzi iniziali e personale proveniente da diverse sedi. Complessivamente sono state impiegate unità provenienti da ChioggiaCavarzere e Mestre per un totale di circa 18 operatori impegnati nelle fasi di spegnimento e messa in sicurezza. L’intervento si è protratto per diverse ore e si è concluso nelle prime ore dell’alba; in una delle ricostruzioni operative è stato indicato come momento di termine intorno alle 4.00 del mattino. L’azione dei soccorritori ha evitato che le fiamme si propagassero alle abitazioni limitrofe, circoscrivendo il rogo all’area dei veicoli coinvolti.

Dinamicità dell’incendio e conseguenze materiali

Secondo l’andamento ricostruito sul posto, il fuoco si sarebbe originato all’interno di uno dei camper e si sarebbe poi esteso ai veicoli vicini; la propagazione rapida è stata favorita dalla vicinanza dei mezzi e dai materiali infiammabili presenti nelle abitazioni su ruote. Le esplosioni udite durante il rogo sono probabilmente derivate da elementi interni ai camper o da componenti della moto coinvolta, generando boati che hanno svegliato i residenti e messo in allarme chi si trovava nei pressi. Alla fine dell’evento, i tre camper e la moto sono risultati completamente distrutti dalla combustione, con danni materiali ingenti per le famiglie proprietarie.

Famiglie coinvolte e scenario umano

Tra le persone interessate dall’incendio sono state identificate tre famiglie i cui mezzi sono andati distrutti; tra di loro erano presenti diversi bambini, in totale cinque minori, che si trovavano poco lontano in un bar vicino al luogo del rogo al momento dell’evento. Il trasferimento fuori dall’area e l’azione dei soccorritori hanno evitato conseguenze fisiche: non risultano feriti né persone né animali coinvolti. Tuttavia, l’impatto emotivo per i nuclei coinvolti è stato considerevole, alimentato dalla paura generata dalle esplosioni e dalla perdita dei mezzi di sosta e di autonomia familiare.

Accertamenti sulle cause e primi rilievi tecnici

Al termine delle attività di spegnimento sono iniziati i rilievi tecnici necessari per stabilire l’origine precisa del rogo. Le autorità competenti e i tecnici dei soccorsi hanno segnalato che le indagini sono in corso, con particolare attenzione a verificare se il punto d’innesco sia stato interno a un camper o legato a fattori esterni. Sono in corso accertamenti sulle circostanze che hanno favorito la propagazione e sulle eventuali responsabilità legate alla presenza e gestione dell’area di sosta, identificata come privata e non autorizzata alla sosta permanente in quel punto.

L’episodio a Isola Verde ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza delle aree dove vengono parcheggiati veicoli ricettivi come i camper e sulla necessità di prevenzione in spazi non attrezzati. Le operazioni dei vigili del fuoco hanno dimostrato una risposta rapida e coordinata, evitando danni più estesi a edifici limitrofi e garantendo che, nonostante la gravità dei danni materiali, non si registrassero vittime. Le verifiche tecniche proseguiranno nei prossimi giorni per chiarire le cause e ricostruire con precisione la dinamica dell’incendio.