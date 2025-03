La nuova Speed Triple RS 2025 offre prestazioni elevate e innovazioni tecnologiche per i motociclisti più esigenti.

Un’evoluzione nel design e nelle prestazioni

La Triumph Speed Triple RS 2025 rappresenta un significativo passo avanti rispetto alla sua predecessore del 2021. Con un motore tre cilindri in linea da 1.160 cc, questa moto è progettata per offrire un’esperienza di guida senza pari. Le modifiche apportate al motore, come il bilanciamento dell’albero motore e un nuovo impianto di scarico, hanno migliorato il flusso dei gas, contribuendo a un incremento delle prestazioni. Il picco di coppia è ora raggiunto 250 giri/min prima, rendendo la guida ancora più reattiva.

Innovazioni nella ciclistica e nelle sospensioni

La ciclistica della Speed Triple RS 2025 è stata completamente rivisitata. Il telaio in alluminio a doppia trave, abbinato a un telaietto reggisella e a un forcellone monobraccio, offre una rigidità e una leggerezza superiori. Le sospensioni, ora dotate di tecnologia semiattiva, garantiscono un comfort di guida senza precedenti, adattandosi automaticamente alle condizioni della strada. Le nuove piastre di sterzo e l’ammortizzatore di sterzo regolabile migliorano ulteriormente la maneggevolezza, rendendo la moto agile e reattiva in ogni situazione.

Un equipaggiamento tecnologico all’avanguardia

La Triumph Speed Triple RS 2025 è equipaggiata con una serie di sistemi di supporto alla guida che elevano l’esperienza del motociclista. Il controllo di trazione, l’ABS e le mappature di erogazione sono solo alcune delle caratteristiche che rendono questa moto unica. I cinque riding mode disponibili permettono al pilota di personalizzare la risposta della moto in base alle proprie preferenze, garantendo sicurezza e divertimento. Inoltre, la nuova interfaccia di gestione delle sospensioni semiattive offre un livello di personalizzazione senza precedenti, adattandosi a sette diverse situazioni di guida.