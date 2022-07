Trivellato, concessionaria storica Mercedes-Benz: 100 anni di attività

Trivellato è un gruppo dal passato molto importante, con 100 anni di attività basata su una grande determinazione e soprattutto su una grande passione. La concessionaria ufficiale per la vendita e l’assistenza dei brand Mercedes-Benz, AMG e smart è storica nel Triveneto.

Trivellato, punto di riferimento Mercedes-Benz

Una storia lunga 100 anni quella di Trivellato, che si è affermata nel mondo della distribuzione delle auto in Italia, diventando un vero punto di riferimento Mercedes-Benz. Una concessionaria storica nel Triveneto, con ben 14 sedi per la vendita e l’assistenza di auto per i brand Mercedes-Benz, AMG e smart nelle province di Vicenza, Padova, Verona e Rovigo. Il gruppo Trivellato ha una rete importante di showroom e centri assistenza in grado di offrire tutti i migliori servizi. In ogni sede sarà possibile trovare un’ampia esposizione di veicoli, consulenza sull’acquisto con valutazioni finanziarie e valutazioni dell’usato, test drive, usato certificato, assistenza e servizio noleggio. Sul sito di Trivellato, i clienti avranno l’opportunità di prenotare con pochi click il loro veicolo. Potranno, inoltre, bloccarlo per tre giorni, versando un acconto di 250 euro, che verranno restituiti in caso di ripensamento. Inoltre, dopo l’acquisto sarà possibile usufruire del servizio di consegna presso la propria città, in tutta Italia. La soddisfazione dei clienti è accertata dalle tantissime recensioni verificate dalla piattaforma eKomi, con un punteggio di 4.8 su 5. La concessionaria ha ottenuto anche il Certificato d’Argento.

Trivellato è l’unico AMG Performance Center per il Veneto

Trivellato è l’unico AMG Performance Center per il Veneto e uno dei 12 centri esclusivi Mercedes-AMG di tutta Italia. Questo significa garantire la migliore selezione di vetture AMG nuove e usate, proponendo a tutti i clienti delle soluzioni personalizzate, su misura, in modo da soddisfare ogni loro esigenza e necessità. Gli AMG Performance Center sono centri di competenza che permettono a clienti e appassionati del marchio di sperimentare personalmente tutte le caratteristiche del mondo AMG. Gli esperti dei reparti AMG hanno ricevuto una formazione completa, per mettersi a disposizione dei clienti e assicurare un’assistenza ai massimi livelli in ogni fase. Gli AMG Performance Center sono anche un modo per accedere al Trivellato Racing Track Days, un corso esclusivo rivolto agli appassionati di motorsport a tutti i livelli – dai principianti fino ai piloti più esperti – per permettere loro di vivere l’ebbrezza e il piacere della guida sportiva attraverso un’esperienza unica.

Trivellato, una storia lunga 100 anni

La storia di Trivellato è iniziata 100 anni fa e si basa sulla passione e sulla voglia di innovazione, sperimentando e pensando al futuro. Nel 1922 Giuseppe Trivellato ha deciso di aprire un garage per la riparazione di motocicli a Vicenza, che lo ha portato a grandi e importanti cambiamenti futuri. Dopo 100 anni l’azienda continua ad essere un’eccellenza e non ha mai smesso di crescere e modernizzarsi grazie a Francesco e poi al figlio Luca Trivellato, attuale AD del Gruppo, capaci di trasformare una piccola attività familiare in una realtà seria e importante nel settore delle automobili. I valori del gruppo sono la professionalità, la cura del cliente e la voglia di puntare all’eccellenza. Valori che hanno spinto la Mercedes-Benz a dare fiducia a Trivellato, che nel 1963 è diventata concessionaria ufficiale del marchio. Qualità, prestigio ed eccellenza sono i valori che ancora oggi caratterizzano il binomio Trivellato Mercedes.

Trivellato: user experience online a misura del cliente

Trivellato ha sempre pensato all’innovazione e al futuro, mettendo sempre al primo posto i bisogni dei clienti. Un passo importante per stare al passo con i tempi è stata la possibilità di una user experience online perfetta per tutte le esigenze. Il sito della concessionaria è sempre aggiornato, con tutte le novità a portata di click. È stato anche introdotto uno showroom virtuale, nel metaverso, raggiungibile tramite un semplice link sul sito. In questo modo le esperienze degli utenti e dei potenziali clienti saranno sempre più intense, moltiplicando le occasioni di vendita. Gli utenti potranno interagire e approfondire i dettagli dei brand Mercedes-Benz, AMG e smart, con una sezione dedicata agli accessori Mercedes-Benz, collegata all’e-commerce.