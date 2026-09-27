Gestire la ricarica di una Peugeot elettrica è più semplice di quanto pensi: una app, un pass RFID e qualche trucco ti aprono la rete europea di colonnine.

Passare da un motore a combustione a una Peugeot elettrica implica un cambiamento nella routine di rifornimento. La buona notizia è che, a partire dal 2026, il produttore fornisce tutti gli strumenti digitali necessari per caricare l'auto senza dover scaricare una miriade di applicazioni.

Ricarica a casa: la soluzione più economica e semplice

Per la maggior parte degli utenti, la notte è il momento ideale per far accumulare energia al veicolo. La ricarica domestica non richiede l'uso di alcuna app esterna: basta collegare il cavo alla presa o, meglio ancora, installare una Wallbox Peugeot fornita in partnership con Free2move. Questa unità permette di programmare l'orario di avvio in modo da sfruttare le fasce orarie a tariffa ridotta offerte dal proprio fornitore di energia. Inoltre, la Wallbox è in grado di comunicare con l'auto e di inviare i dati di consumo all'account Free2move Charge, così da avere una fatturazione unica.

Programmare la ricarica differita

Attraverso l'app MyPeugeot è possibile impostare gli orari di start e stop della ricarica, limitare la percentuale di carica al 80% per preservare la salute della batteria e attivare il pre-condizionamento dell'abitacolo prima di partire. Tutto ciò avviene in pochi tap, senza necessità di conoscere alcun codice o di interagire con la rete pubblica.

Ricarica in movimento: Free2move Charge come hub unico

Quando sei fuori casa, la Free2move Charge diventa il tuo pass unico per accedere a più di un milione di colonnine in tutta Europa. Il pass è una tessera RFID fornita di serie con la nuova Peugeot elettrica; basta avvicinarla al lettore della stazione per sbloccare il cavo e avviare la carica. Le transazioni vengono automaticamente aggregate in una fattura mensile chiara, eliminando la confusione di pagamenti multipli.

Ricarica urbana e intermedia

Le fermate in città o in centri commerciali richiedono solitamente potenze comprese tra 7,4 kW e 50 kW (corrente alternata o corrente continua a bassa potenza). L'app Free2move Charge mostra in tempo reale la posizione, la disponibilità e il prezzo di ogni colonnina, consentendo di avviare la sessione con un solo tap. Se la stazione supporta l'avvio remoto, è possibile farlo direttamente dallo smartphone, senza dover scendere dal veicolo.

Ricarica ultra-rapida sulle autostrade

Per i lunghi percorsi, le colonnine in corrente continua (da 150 kW a 350 kW) garantiscono una ricarica completa in pochi minuti. Anche qui il pass Free2move Charge è riconosciuto da tutti i principali operatori europei, e l'app indica la potenza massima disponibile, il tempo di ricarica stimato e il costo per kWh. Grazie al Connect Plus la navigazione di bordo può ricevere aggiornamenti in tempo reale sulle stazioni operative lungo il percorso.

Pianificazione dei viaggi e app complementari

Per tratte particolarmente lunghe, l' E-Routes di Free2move Charge è lo strumento consigliato. L'app analizza l'autonomia residua, le condizioni del traffico e la distribuzione delle colonnine, proponendo soste ottimizzate per minimizzare il tempo di attesa. E-Routes si integra con Apple CarPlay e Android Auto, così le indicazioni compaiono direttamente sul display dell'auto.

Stazioni gratuite e filtri di ricerca

Alcuni supermercati (Lidl, E-Leclerc, Carrefour) e i comuni offrono punti di ricarica senza costi. Utilizzando i filtri presenti nell'app Chargemap o direttamente in Free2move Charge, è possibile visualizzare solo le colonnine contrassegnate come “gratuithe”. Tuttavia, è bene ricordare che spesso queste forniscono potenze limitate (3,7-22 kW) e possono richiedere il parcheggio a pagamento.

Normativa europea e pagamenti alternativi

Il regolamento AFIR obbliga tutte le nuove colonnine con potenza superiore a 50 kW a offrire pagamento tramite carta contactless o QR code, senza necessità di app. Questo significa che, in caso di emergenza, è possibile ricaricare anche senza il pass Free2move Charge, ma utilizzare la app rimane l'opzione più conveniente per usufruire di tariffe scontate e di una fatturazione unificata.

Eventuali app di operatori specifici possono essere aggiunte solo se si desidera sfruttare offerte personalizzate.