Il Ford Ranger continua a consolidare la sua posizione nel segmento dei pick-up medi, sfidando direttamente la storica Toyota Hilux. Dopo l’ultimo aggiornamento introdotto a fine 2025, l’azienda ha avviato la progettazione della nuova generazione, ancora senza una data di lancio ma con l’obiettivo di presentarla entro la fine del decennio. La decisione di mantenere il centro di sviluppo in Australia è stata confermata, nonostante i costi elevati del lavoro locale.

Sviluppo del nuovo Ranger in Australia

Il cuore del progetto è costituito da un gruppo di circa 1.500 ingegneri molti dei quali hanno già lavorato al modello corrente e al precedente T6 lanciato alla fine del 2010. Il presidente e CEO di Ford Australia, Fadi Mawal ha sottolineato che questo team world-class è riconosciuto per la capacità di produrre best-in-class products. L’impegno è continuo: gli specialisti continueranno a perfezionare il veicolo finché non verrà data una direttiva diversa.

Team ingegneristico e costi del lavoro

La presenza di un ingombrante gruppo di professionisti in un paese considerato “uno dei più costosi al mondo per ingegneri”, come ha osservato Jim Farley durante una visita, ha acceso un dibattito interno. Ford sta attualmente negoziando con il governo australiano per garantire incentivi o agevolazioni che possano rendere sostenibile la hub engineering locale, senza trasferire la produzione in regioni a minor costo.

Verso una maggiore elettrificazione e un design rinnovato

Il nuovo Ranger arriverà probabilmente con una carrozzeria totalmente ridisegnata, accompagnata da un abitacolo più moderno dove i controlli fisici avranno un ruolo più centrale rispetto alle soluzioni puramente digitali. L’obiettivo è migliorare comfort e raffinatezza, mantenendo al contempo la robustezza tipica del pick-up medio.

Elettrificazione e architettura del telaio

Le normative ambientali più stringenti spingono Ford a inserire una “dose più forte” di elettrificazione. Sebbene la gamma attuale comprenda diesel, benzina e versioni plug-in hybrid, manca ancora un ibrido leggero diesel simile a quello proposto dalla Hilux o un ibrido auto-ricaricante. Una variante completamente elettrica è ipotizzabile per versioni future, ma non è la priorità immediata. Resta aperta la questione se il nuovo telaio a “ladder frame” sarà interamente nuovo o un’evoluzione dell’attuale architettura condivisa con il Ford Bronco.

Le prime versioni prototipo, spesso chiamate “mules” o “camouflage”, dovrebbero comparire nei prossimi due-tre anni, soprattutto su terreni australiani, dove il clima di prova è ideale per test di robustezza. Il successo dei modelli ad alte prestazioni come il Ranger Raptor e del Ranger Super Duty suggerisce che la strategia di offrire versioni specializzate continuerà, con un occhio attento alla combinazione di potenza, efficienza e versatilità.