Lancia Ypsilon, il nuovo modello ha debuttato nel 2024, scopriamo come va la versione totalmente elettrica.

Lancia Ypsilon in una nuova veste estetica e motoristica è arrivata sul mercato nel 2024. Un arrivo atteso da molti sia addetti ai lavori che persone meno esperte perchè la Ypsilon sin dal suo debutto nel lontano 1998 è stata un’auto simbolo per l’Italia, particolarmente apprezzata dal genere femminile ma non solo.

Lancia Ypsilon Elettrica: come si presenta

La nuova Lancia Ypsilon è disponibile sia con motorizzazione ibrida che solo elettrica, un salto verso il futuro che rompe definitivamente con il passato fatto solo di versioni a benzina.

Le sue misure sono decisamente più grandi rispetto al modello precedente, difatti l’auto cresce di 24 cm in lunghezza fermandosi a 4 metri e 08.

Il motore della versione elettrica è capace di sprigionare una potenza di 156 cavalli che sono decisamente adatti all’auto e le garantiscono il brio ideale per muoversi in città.

Dal punto di vista dell’assetto ha delle sospensioni morbide il giusto che permettono di assorbire l’asperità della strada senza problemi ed uno sterzo preciso e davvero leggero tra le mani.

Per l’infotainment Lancia Ypsilon è dotata di un display di 10,3 pollici, il navigatore è un optional che si acquista a parte.

Come si guida e prezzo

In città la macchina assorbe ottimamente le asperità della strada e se si attiva la modalità Eco il motore è quasi assente ma comunque sempre pronto appena si decide di aumentare il passo. Lo sterzo preciso e leggero è un fedele amico nelle manovre.

Fuori città la macchina permette di percorrere 400 km in modalità Eco, mentre scegliendo la modalità normale il motore inizia a spingere maggiormente anche se in Sport l’auto dà davvero tutto quello che ha.

In autostrada se si sta a velocità codice l’auto permette una percorrenza di 225 km che diventano 280 scendendo a 110 km/h. La silenziosità la fa da padrona e riesce a riprendere il ritmo dopo un rallentamento in modo molto rapido.

Nota negativa il prezzo, la versione LX con batteria da 48 kWh costa 37.900 euro. Una cifra ancora parecchio elevata considerata la tipologia di vettura ma totalmente in linea con il costo delle elettriche in Italia.