Tutte le novità del Ram 1500 2027: motori, colori e accessori

Ram presenta il nuovo 1500 2027 con aggiornamenti significativi e nuove opzioni di personalizzazione

Ram ha annunciato una serie di aggiornamenti per il suo pickup 1500 per l’anno modello 2027. Le novità includono nuovi colori, equipaggiamenti aggiuntivi e opzioni espansive, che si aggiungono all’introduzione dei modelli Rumble Bee e TRX SRT.

Mentre questi ultimi modelli hanno attirato molta attenzione, Ram ha lavorato per migliorare l’intera gamma del 1500, offrendo nuove funzionalità e opzioni di personalizzazione per i clienti.

Nuovi equipaggiamenti e opzioni

Il Ram 1500 RHO riceve alcuni aggiornamenti minori, tra cui un nuovo badge del portellone con un motivo a testa di rinoceronte. Inoltre, è disponibile un nuovo Popular Equipment Group al prezzo di $2.995, che include un sistema audio premium Harman Kardon con 19 altoparlanti e un sistema infotainment Uconnect da 14,5 pollici.

I modelli Limited e Limited Longhorn ora includono di serie un sistema di telecamere a 360 gradi disponibile anche per i modelli Laramie e Rebel nei Level 1 Equipment Groups. Inoltre, i modelli Limited e Limited Longhorn offrono ora l’opzione di eliminare i RamBox per chi richiede la massima larghezza del cassone.

Dettagli estetici e tecnologici

Tra le altre novità, troviamo un nuovo badge Satin Black Symbol of Protest per i modelli TradesmanBlack ExpressWarlock e Rebel. Il Big Horn Crew Cab Level 2 Equipment Group aggiunge un sistema di ingresso passivo, mentre il modello Laramie ora include di serie i tergicristalli sensibili alla pioggia.

Un’altra novità interessante è il sistema di alimentazione a bordo da 2 kW disponibile sui modelli con il 3.6-liter Pentastar V6 che trasforma il pickup in una generatore mobile grazie a due prese da 120V nel cassone.

Nuovi colori e motori

I clienti possono scegliere tra due nuovi colori: Goldilocks Pearl-Coat e il ritorno del Flame Red Clear-Coat. Inoltre, la disponibilità del colore Tank Clear-Coat è stata ampliata su tutta la gamma.

Il Ram 1500 2027 offre sette diverse opzioni di propulsione, che vanno dal 3.6-liter Pentastar V6 con 305 hp al supercharged 6.2-liter Hemi V8 con 777 hp. I nuovi modelli sono già disponibili presso i concessionari.