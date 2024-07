Le 5 city car più economiche con cambio automatico

Le city car sono un segmento d’auto che ha sempre avuto numeri di vendita altissimi per la loro compattezza e facilità di parcheggio, preferite da chi ricerca un’auto piccola capace di infilarsi in ogni anfratto e da chi vivendo e lavorando in città deve parcheggiare in maniera veloce. In questo articolo vediamo le 5 più economiche del mercato con il cambio automatico.

LEGGI ANCHE: DS9, prezzo, autonomia e scheda tecnica

City car, le 5 meno care ed automatizzate

Iniziamo la classifica delle 5 auto da città meno care con quella che è la più cara, vale a dire la Mitsubishi Space Star che ha un prezzo d’acquisto vicino ai 20.000 euro. I consumi però sono ottimi con una media di 5,3 litri/100 km grazie anche al motore benzina 1.0 a 3 cilindri.

In quarta posizione si trova invece la Toyota Aygo X che ha un prezzo di listino di 19.000 euro per quella dotata del motore da 72 cavalli, la prima della gamma, con il cambio robotizzato CVT che permette all’auto di avere un media di 4,9 litri/100 km.

Sul gradino più basso del podio si classifica la Hyundai i10 che ha un prezzo di partenza di poco superiore ai 17.000 euro che ha lo stesso motore di un’altra piccola di cui parleremo a breve ed il cambio CVT che assicura molta comodità di guida.

LEGGI ANCHE: Mild hybrid, cosa significa e come funziona

Kia e Dacia in cima ai listini europei

In seconda posizione con il medesimo prezzo della terza classificata troviamo la Kia Picanto, che condivide molto con la Hyundai i10, normale dato che entrambe sono brand simbolo della Corea del Sud. Il suo prezzo è vicino ai 17.000 euro, anche lei adotta il cambio a variazione continua CVT.

In prima posizione la Dacia Sandero che continua ad essere al top per il rapporto prezzo/prodotto finale dato che la versione dotata del cambio robotizzato ha un prezzo di 16.000 euro.